19/11/2026 / Exitosa Noticias / Política

Al cierre de su participación en la 33.ª Reunión de Líderes Económicos del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC 2026) en la ciudad china de Shenzhen, la presidenta Keiko Fujimori realizó un balance de su agenda oficial previa a su traslado a Japón para continuar su gira asiática.

Los resultados del foro internacional para el país

Durante la cumbre, la jefa de Estado sostuvo más de ocho encuentros bilaterales y citas con gremios empresariales, además de destacar la suscripción del Tratado de Libre Comercio con Tailandia y los anuncios de cooperación financiera para el país.

En su intervención ante los medios en Shenzhen, la mandataria resumió los hitos alcanzados en el foro que reúne a las 21 economías del Asia-Pacífico y detalló los aportes anunciados desde China y Corea del Sur, así como su reunión con el presidente Xi Jinping y el Tratado de Libre Comercio con Tailandia.

"Creo que ha sido una visita muy importante para nuestro país porque hemos podido estrechar eh lazos de amistad con los países miembros. [...] Hemos tenido encuentros con empresarios chinos y norteamericanos; yo creo que ha sido una agenda muy fructífera para el Perú. Además de las donaciones anunciadas de parte del gobierno chino con 45 millones de dólares de apoyo, y del gobierno de Corea con dos millones más".

Fenómeno El Niño y vínculos bilaterales

En el plano regional y de prevención climática, Fujimori destacó el diálogo sostenido con el mandatario chileno José Antonio Kast para preparar el próximo gabinete bilateral, así como la necesidad de alertar a los socios internacionales sobre el impacto que podría tener el fenómeno El Niño en el territorio peruano.

"Quiero también agradecer al presidente Kast; hemos tenido un almuerzo muy interesante preparando ya la futura reunión de un gabinete bilateral. [...] A todos les he pedido que estén atentos que el fenómeno El Niño va a ser muy fuerte para nuestro país y seguramente estaremos tocando las puertas para que nos puedan apoyar."

🔴🔵#ElInformativoDeExitosa📺📺 | La presidenta Keiko Fujimori calificó de "muy fructífera para el Perú" la agenda que cumplió en China durante su participación en la Semana de Líderes Económicos de APEC 2026. La mandataria destacó las reuniones bilaterales, los acuerdos... pic.twitter.com/kzAFp02PPW — Exitosa Noticias (@exitosape) November 20, 2026

Economías abiertas y escala en Japón

Consultada sobre el significado del encuentro de líderes en el foro, Fujimori defendió el modelo de apertura comercial para sostener el crecimiento y la reducción de la pobreza en el Perú, además de expresar su expectativa por una salida pacífica ante las tensiones globales.

"APEC es un éxito porque se comparte el principio de tener economías abiertas. Eso al Perú le ha funcionado y le ha dado un gran dinamismo a nuestro país. [...] Creo que es importante la reunión entre el presidente Xi Jinping, el señor Putin y el presidente Trump; esperamos que de esta conversación tripartita salga una bandera de paz".

Con el cierre de su paso por Shenzhen y el embarque hacia Japón, Keiko Fujimori presentó su participación en APEC 2026 como una etapa enfocada en ampliar mercados, captar cooperación y sumar respaldo frente al fenómeno El Niño. La continuidad de su gira marcará el siguiente capítulo de una agenda diplomática y comercial centrada en proyectar al Perú en el Asia-Pacífico.