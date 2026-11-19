18/11/2026 / Exitosa Noticias / Política

La presidenta de la República, Keiko Fujimori, participó en la 33.ª Reunión de Líderes Económicos del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), desarrollada en Shenzhen, China. Durante su intervención, destacó la fortaleza económica del Perú y solicitó el respaldo de las economías participantes para enfrentar los posibles efectos del fenómeno El Niño.

El encuentro se realizó en el Shenzhen International Communication Center (ICSZ), con la presencia de líderes y representantes de las economías de Asia Pacífico. En ese escenario, la mandataria resaltó que el país cuenta con una estabilidad macroeconómica que le permite afrontar situaciones adversas y adoptar medidas para proteger su actividad productiva.

En esa línea, Fujimori puso especial énfasis en los desafíos que representa el fenómeno El Niño para el Perú, debido a sus posibles consecuencias en la economía y los sectores productivos. Por ello, planteó la necesidad de contar con el respaldo de los integrantes del APEC para responder de manera más efectiva ante los impactos de este evento climático.

Asimismo, la presidenta abordó otros retos que enfrenta el país, entre ellos el impulso de la innovación y la generación de oportunidades para los jóvenes. También destacó el potencial emprendedor y creativo de la población peruana como una fortaleza para continuar promoviendo el desarrollo nacional.

Finalmente, Fujimori resaltó la apertura comercial del Perú, que mantiene acuerdos con 60 países y representa el 82 % del producto bruto interno mundial. Según explicó, esta integración ha contribuido al crecimiento de la inversión privada y al fortalecimiento de diversos indicadores económicos.