18/11/2026 / Exitosa Noticias / Política

En el marco de su visita oficial a China, la presidenta Keiko Fujimori Higuchi se reunió este miércoles 18 de noviembre con su homólogo de la República Socialista de Vietnam, To Lam, el sultán de Brunéi Darussalam, Su Majestad Hassanal Bolkiah, y el primer ministro de Singapur, Lawrence Wong.

En la previa, la mandataria nacional tuvo un encuentro con el primer ministro de Papúa Nueva Guinea, James Marape, donde le planteó la suscripción de un convenio básico de cooperación técnica para desarrollar iniciativas conjuntas en materia de cambio climático, protección de los océanos, lucha contra la pesca ilegal y técnicas de cultivo de la papa.

Encuentros para promover mayores oportunidades de inversión

De acuerdo con lo informado por la Presidencia de la República, la presidenta Fujimori le expresó a su par vietnamita el interés del Gobierno peruano en elevar el nivel de la relación bilateral y ampliar el acceso de los productos agroindustriales y pesqueros al mercado del país asiático, en el marco del Acuerdo Amplio y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP).

Del mismo modo, invitó a To Lam a realizar una visita oficial al Perú y saludó que su país sea el organizador del Foro APEC 2027. En ese sentido, ofreció compartir la experiencia del Perú como anfitrión.

Keiko Fujimori / To Lam.

Posteriormente, la presidenta peruana sostuvo una reunión bilateral con el sultán Su Majestad Hassanal Bolkiah, donde le propuso ampliar el intercambio comercial con Brunéi Darussalam, en el marco CPTPP. Asimismo, destacó la importancia de contar con el apoyo de Brunéi en la certificación halal de productos peruanos y de desarrollar acciones de cooperación en materia energética.

La jefa de Estado también invitó a los fondos de inversión bruneanos a conocer la cartera de proyectos portuarios, energéticos y de gas natural del país, con el propósito de promover oportunidades de inversión.

Keiko Fujimori / Su Majestad Hassanal Bolkiah

Seguidamente, Fujimori Higuchi sostuvo una nueva reunión bilateral, esta vez con el primer ministro de la República de Singapur, Lawrence Wong. En esa línea, planteó fortalecer la cooperación en materia de ejecución de políticas educativaso y en otros temas como planificación y gestión de parques industriales, gobierno digital e inteligencia artificial.

Keiko Fujimori / Lawrence Wong.

¿Cómo sigue la agenda de la presidenta en Asia?

Según la agenda oficial de la presidenta Keiko Fujimori en el Foro de Cooperación Económica Asia - Pacífico (APEC), esta tarde tiene previsto reunirse con los empresarios de Comex Perú y US-APEC Business Coalition. A las 6:30 p. m. haría lo propio con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y a las 7:30 p. m. participará en la cena de bienvenida de Líderes Económicos del APEC, en la cual, participarán los presidentes, primeros ministros y altos representantes de los 21 Estados miembro de la organización.

Para el jueves 19 de noviembre, a las 9:30 a.m., la presidenta participará en la foto oficial del APEC y a las 9:40 a. m. estará en la reunión de líderes económicos APEC en el Shenzhen International Communication Center (ICSZ).

A las 12:10 m. sotendrá una reunión bilateral con el primer ministro de Tailandia, Anutin Charnvirakul, a las 2:00 p. m. se reunirá con el jefe ejecutivo de Hong Kong, John Lee. Media hora después tendrá una reunión con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI) Kristalina Georgieva.

Finalmente, a las 3:00 p. m. sostendrá una reunión bilateral con el presidente de Filipinas, Ferdinand Marcos Jr, y a las 5:25 p. m. partirá de Shenzhen con destino a Tokio, donde tiene previsto llegar a las 10:00 p. m. al Aeropuerto de Haneda para reunirse con la primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, y otras autoridades niponas.