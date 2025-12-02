RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
PNP activó Plan Cerco

Rafael Belaúnde sufrió cortes por vidrios tras ataque a balazos, confirmó Óscar Arriola

El comandante general de la Policía Nacional, Óscar Arriola, brindó detalles sobre el atentado a balazos contra el candidato presidencial Rafael Belaúnde, confirmando que salió levemente herido por los vidrios de su vehículo.

02/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 02/12/2025

Este martes 2 de diciembre, el candidato presidencial Rafael Belaúnde, del partido Libertad Popular, sufrió un atentado armado por parte de dos delincuentes a bordo de una motocicleta en Cerro Azul. El político se encontraba manejando su vehículo durante lo que sería un intento de homicidio.

En diálogo con Exitosa, el comandante general de la PNP Óscar Arriola dio mayores detalles sobre el ataque a balazos, señalando que este ocurrió mientras Belaúnde salía de uno de sus predios en el sur de Lima.

"Él hace esta rutina dos o tres veces por semana. Cuando salía de estos terrenos y se disponía a entrar a una trocha que le lleva hacia la carretera Panamericana, es que aparecen estos dos sujetos y empiezan a disparar contra el vehículo que él conducía", explicó.

Según precisó Arriola, el candidato, que iba solo, escuchó de ocho a nueve disparos contra su camioneta, por lo que reaccionó inmediatamente y, en defensa propia, también hizo uso de su arma de fuego, disparando hasta 12 veces contra los sujetos.

"Todavía es prematuro indicar si ha salido alguien herido. Se montó inmediatamente la operación cerco, donde se revisan milimétricamente los peajes de los accesos de entrada y salida", agregó.

Herido por cortes de vidrio de vehículo

Si bien el comandante general señaló que "todavía es prematuro" indicar si salió alguien herido, precisó que Rafael Belaúnde "ha resultado ileso" y que ya se encuentra a buen recaudo junto a los investigadores, descartando que haya recibido llamadas extorsivas ni amenazas criminales.

"Los trozos de vidrio le han ocasionado algunos cortes, según indicó el coronel Porras de la División de Investigación Criminal de Cañete, que es la jurisdicción que tiene competencia territorial sobre esa zona", reveló.

Asimismo, señaló que la PNP activó inmediatamente el Plan Cerco, donde se revisan milimétricamente factores clave como los peajes de los accesos de entrada y salida y los testigos.

En cuanto a las pericias respectivas, aseguró que aun se deben investigar detenidamente la ubicación y trayectorias de los agresores en el momento en que Belaúnde salía de su propiedad.

"Un equipo especializado de homicidios ya está en camino, que es la jefatura del coronel Carlos Morales, para hacerse cargo también de las investigaciones", finalizó.

Temas relacionados Ataque a balazos candidato presidencial Candidatos 2026 candidatos a la presidencia Libertad Popular Óscar Arriola Rafael Belaunde Rafael Belaúnde Llosa

