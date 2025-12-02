Roberto Burneo: "JNE viene adquiriendo chalecos antibalas para nuestro personal" como medida de seguridad

02/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, informó que se están implementando medidas de protección para el personal del organismo, entre ellas la adquisición de chalecos antibalas.

Protocolos de seguridad del JNE

Ante el reciente ataque armado en contra del precandidato presidencial, Rafael Belaúnde, "el entorno en que se van a desarrollar estas elecciones no van a ser muy seguras", precisó Burneo. Por tal razón, el organismo electoral que maneja ya habría iniciado como tema prioritario la identificación de riesgos y conflictos.

"El JNE viene adquiriendo chalecos antibalas para nuestro personal, para los jurados especiales. Estamos en ese proceso de evaluación y adquisición de los chalecos antibalas porque no podemos escatimar en las medidas de seguridad para nuestro personal, para los candidatos y para toda la población que va a acudir a elecciones", precisó.

Estos chalecos no serían entregados por el JNE, por ello, invocan a las "autoridades del Poder Legislativo y Ejecutivo tomen esas medidas y no escatimen esfuerzos" ya sea mediante el uso de las prendas a prueba de balas "u otras medidas más potentes".

El presidente del JNE precisó que ve conveniente que se adelanten la ejecución de los protocolos de seguridad tras la ocurrencia de dos ataques armados en contra de postulantes a las Elecciones Generales 2026. "Van dándose acciones concretas y preocupantes que hacen necesario redoblar las medidas respectivas".

De tal manera, los protocolos que se planeaban activar el 23 de diciembre "puedan ser adelantadas" considerando las acciones de riesgo que han ocurrido en las últimas semanas. Burneo expresó que el JNE no escatimará esfuerzos en brindar seguridad a su personal, locales de votación y el día de los comicios generales, el 12 de abril del 2026.

Activación de Comisión Interinstitucional

Indicó que se ha activado la Comisión Multisectorial de Conflictos Electorales que tiene como objetivo identificar los riesgos contra autoridades electorales, candidatos y la población en general. 23 comisiones han sido desplegadas a nivel regional.

Estos comités están conformados por las instituciones del sistema electoral como el JNE, ONPE, Reniec, el Ministerio Público, la Contraloría General de la República, la Defensoría del Pueblo, la Presidencia del Consejo de Ministros, las Fuerzas Armadas del Perú y la Policía Nacional del Perú (PNP).

Este grupo de trabajo fue creado el 9 de mayo del 2025 y se ha intervenido en dos procesos electorales: revocatoria en el distrito de Julcamarca y para las elecciones complementarias en Pion y Ninabamba, en Cajamarca.

