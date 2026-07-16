Keiko Fujimori llega a Palacio de Gobierno para reunirse con el presidente José Balcázar

16/07/2026 / Exitosa Noticias / Política

Luego que el presidente José María Balcázar visitara la oficina de la presidenta electa, Keiko Fujimori, acordaron un reunión que se llevará a cabo este jueves 16 de julio en Palacio de Gobierno en el continuarán su conversación en favor de trabajar de manera conjunta para el Perú.

Regreso de Keiko Fujimori a Palacio de Gobierno como presidenta electa

El encuentro en Palacio de Gobierno ya es una realidad. La presidenta electa Keiko Fujimori llegó a la sede del Ejecutivo para reunirse con el presidente José Balcázar. La reunión que se desarrollará forma parte del proceso de transición entre ambas gestiones y llegar a acuerdos en favor de la población.

La presencia de la lideresa de Fuerza Popular a Palacio de Gobierno se produce un día después de recibir, en una ceremonia protocolar, las credenciales que la acreditan oficialmente como presidenta constitucional, convirtiéndose en la primera mujer en asumir el cargo más alto dentro del territorio nacional.

Llegada de Keiko Fujimori a Palacio de Gobierno para reunión con José Balcázar.

Invitación a Palacio de Gobierno

La semana pasada, el presidente José Balcázar visitó a la hija de Alberto Fujimori para felicitarla por el triunfo alcanzado y extenderle una invitación formal a Palacio de Gobierno, con el fin de sostener una reunión tras la entrega de sus credenciales. Evento público en el que también participaron integrantes de su equipo de trabajo del partido polítido Fuerza Popular, entre ellos Luis Galarreta y Miguel Ángel Torres.

Discurso abordado por Keiko en la entrega de credenciales

Una vez que la presidenta electa, Keiko Fujimori recibiera sus credenciales para tomar el poder del país el próximo 28 de julio, la lideresa de Fuerza Popular se tomó un momento para dedicar unas palabras de lo que sería su gestión.

"Comienza una nueva etapa, un nuevo rumbo, que debe estar marcado por el progreso, por la paz, por el reencuentro de peruanos, por la recuperación de la confianza de nuestras instituciones y la verdadera inclusión de los peruanos", afirmó.

En ese sentido, Fujimori hizo especial énfasis en que su misión será llevar ayuda y recursos a las personas que más lo necesitan y han esperado atención por parte del Estado desde hace mucho.

"Nuestro desafío consiste en lograr que los beneficios del crecimiento lleguen especialmente a quienes esperan desde hace demasiado tiempo una oportunidad. Ese será el verdadero sentido de la inclusión. No repartir pobreza, sino generar oportunidades", enfatizó.

Finalmente, esta reunión entre el actual mandatario, José Balcázar y Keiko Fujimori estará marcada de acuerdos para realizar una transición eficaz en favor del país.