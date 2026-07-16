Al menos tres muertos y 40 heridos dejó la volcadura de un autobús con bailarinas de academia

16/07/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

La volcadura de un autobús que trasladaba a bailarinas de la Academia de Danza Betania de Colonia Independencia ,dejó un saldo preliminar de al menos tres muertos y 40 heridos. El accidente en carretera se encuentra bajo investigación.

Autobús con bailarinas paraguayas volcó: Esto se sabe

Una nueva tragedia se registró en una transitada carretera. De acuerdo a los últimos reportes, un autobús de la empresa Guaireña que transportaba alrededor de 67 pasajeros, entre ellos, alumnas de la academia de danza Bethania de Colonia Independencia, familiares y otras personas que se unieron para completar el cupo del vehículo, terminó volcado a un lado de la ruta SC-492.

Las autoridades precisaron que el accidente ocurrió en la madrugada del último miércoles 15 de julio entre los municipios de Maravilha y São Miguel da Boa Vista, en el estado de Santa Catarina, en Brasil, cuando el vehículo regresaba a Paraguay tras participar de un certamen de danza en la ciudad de Gramado.

De acuerdo a medios brasileños, el conductor del bus manifestó que el vehículo sufrió problemas en los frenos al aproximarse a una curva, lo que hizo que perdiera el control de la unidad. Lamentablemente, el incidente vial dejó al menos tres mujeres fallecidas, entre ellas una menor de tan solo ocho años de edad.

"Tenemos tres fallecidas y muchas personas adultas heridas, porque la mayoría de las niñas bailarinas salieron ilesas, con rasguños. (...) Sentíamos que tambaleaba el bus y luego me di cuenta que hubo cambio de chofer media hora antes del accidente, pasamos una curva y me dijeron que el trayecto es un camino nuevo", precisó Liz, presidenta de la comisión de la Academia de Danzas Betania.

🕊️ Tragedia en Brasil: Tres paraguayas murieron tras el vuelco de un ómnibus



👉🏻 Dos mujeres y una niña de 8 años fallecieron luego del vuelco de un bus que trasladaba a unos 60 integrantes de la Academia de Danzas Bethania, de Independencia, Guairá, cuando regresaban de una... pic.twitter.com/i62vctJFBe — América Paraguay (@AmericaTVPy) July 15, 2026

Investigan volcadura de autobús que dejó tres muertos

El accidente también dejó al menos 40 heridos, la mayoría bailarinas paraguayas, quienes fueron trasladados a hospitales locales: 35 ingresaron al Hospital São José, del municipio de Maravilha; cuatro, al Hospital municipal de Romelândia; y el último fue trasladado al Hospital Regional Terezinha Gaio Basso, en São Miguel do Oeste.

"Hay gente en estado de gravedad", afirmó el intendente del municipio de Colonia Independencia, José Resquín, quien aseguró haber recibido información de la administradora de la academia.

Las autoridades policiales mantienen abierta la investigación para determinar las circunstancias del accidente, mientras los organismos de socorro continúan brindando asistencia a los sobrevivientes de la volcadura del autobús.

🔴 "Fue una curva muy alta, pasó todo en un abrir y cerrar de ojos", relata la madre de una de las niñas que acompañó a la delegación de danza en Brasil



👉🏼 Liz, presidenta de la comisión de la Academia de Danzas Betania, brindó detalles del trágico accidente del bus que... pic.twitter.com/MP6L55Guzc — Monumental AM 1080 (@AM_1080) July 15, 2026

Presidenta de la academia de danza paraguaya lamenta el accidente

Liz, presidenta de la comisión de la Academia de Danzas Betania reveló a Monumental AM 1080 detalles del lamentable accidente en carretera, que dejó varios heridos. "Fue una curva muy alta, pasó todo en un abrir y cerrar de ojos", agregó tras indicar que todo ocurrió en un tramo recientemente habilitado y conocido por su peligrosidad.

Es así como una nueva tragedia internacional causó gran conmoción. Un autobús que trasladaba a 67 pasajeros, entre ellos bailarinas paraguayas, en una ruta de Brasil, sufrió una volcadura a un barranco en la madrugada del 15 de julio, dejando al menos tres muertos y 40 heridos.