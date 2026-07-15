Roberto Sánchez pidió a Keiko Fujimori a que disculpe con el sur del país y que indulte a Pedro Castillo

15/07/2026 / Exitosa Noticias / Política

El excandidato presidencial de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez Palomino, ofreció una conferencia este miércoles 15 de julio, tras cancelarse la movilización convocada que exigía la excarcelación del expresidente Pedro Castillo Terrones.

Como se recuerda, el llamado se había dado luego de que se conociera lo afirmado por el Grupo de Trabajo Detención Arbitraria de la ONU, organismo que aseveró que la detención del exmandatario fue "arbitraria", por lo que recomendó su libertad y el pago de una indemnización a su favor.

Mensaje directo a la presidenta electa Keiko Fujimori

A horas de haber recibido la credencial por parte del Jurado Nacional de Elecciones que la reconoce como la nueva presidenta del Perú, Roberto Sánchez envió un mensaje a Keiko Fujimori Higuchi, exigiéndole la libertad de Pedro Castillo, condenado por el Poder Judicial a 11 años, cinco meses y 15 días de prisión efectiva por el delito de conspiración para una rebelión por su intento de golpe de Estado.

Del mismo modo, le pidió que ofrezca disculpas públicas al sur del país, acusando de impune las muertes ocurridas entre diciembre de 2022 y febrero de 2023, en el contexto de la vacancia aprobada contra el detenido exjefe de Estado, la asunción al cargo de Dina Boluarte y las denuncias constitucionales e investigaciones archivadas en el Congreso.

"Lo primero que debería hacer la señora Fujimori es arrodillarse y pedir perdón a todo el pueblo del sur que han aniquilado. Tengo una profunda convicción y mucha serenidad que ese es el sentimiento de millones de patriotas de nuestra patria porque le han arrebatado a sus hijos y no le dan justicia", señaló.

🔴🔵 #InformamosYOpinamos 🗯🗯 | El líder de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, ofreció una conferencia de prensa en el que aprovechó para enviarle un mensaje a la electa presidenta Keiko Fujimori. Señaló que no cederán en los asesinatos e impunidad, le pidió a la próxima... pic.twitter.com/BGTRZNyfmA — Exitosa Noticias (@exitosape) July 16, 2026

En ese sentido, reconfirmó que Juntos por el Perú será oposición total del gobierno fujimorista, sosteniendo que será su "pesadilla" en el Congreso bicameral que entrará en funciones, también desde el 28 de julio.

Voceros confirmados para las cámaras de senadores y de diputados

El pasado 08 de julio, Juntos por el Perú designó a sus voceros titulares y alternos en el Congreso Bicameral, tras una asamblea general de parlamentarios electos, quienes guardan relación directa con el expresidente Pedro Castillo Terrones.

En ese sentido, la conformación de los voceros para el período anual de sesiones 2026-2027 quedó establecido de la siguiente manera:

Cámara de Senadores : José Castillo Terrones (vocero titular) y Saúl Armacanqui (vocero alterno).

: (vocero titular) y (vocero alterno). Cámara de Diputados: Ernesto Zunini (vocero titular) y Yennifer Paredes (vocera alterna).

Vale mencionar que, las elecciones para las mesas directivas de las cámaras de senadores y de diputados se llevarán a cabo los días 26 y 27 de julio, donde el partido de izquierda también viene preparando sus propias listas únicas.

Desde Juntos por el Perú reafirman su postura política a días de que entre en funciones el nuevo Ejecutivo.