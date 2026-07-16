José Balcázar tras reunión en Palacio de Gobierno con Keiko Fujimori: "Se inicia una nueva era"

16/07/2026 / Exitosa Noticias / Política

El presidente de la República, José Balcázar, se pronunció tras reunirse con Keiko Fujimori en Palacio de Gobierno y señaló que el país atraviesa por una nueva etapa política con la llegada la lideresa de Fuerza Popular al poder el próximo 28 de julio.

José Balcázar brinda declaraciones luego de sostener reunión en Palacio

Una vez concluida la reunión acordada previamente hoy, jueves 16 de julio entre el mandatario José Balcázar y la presidenta electa Keiko Fujimori, el jefe de estado mencionó que se han abordado temas relacionados con la conciliación, así como el inicio de una nueva etapa para el país.

"Hemos hablado de la necesidad y posibilidad de que el Gobierno de la presidenta electa pueda ser un gobierno de conciliación, de una amplia base que llegue a consensuar para seres democráticos en el país. Creo que se inicia una nueva era", mencionó José Balcázar.

Keiko Fujimori agradece la invitación de Balcázar

En ese sentido, la hija de Alberto Fujimori destacó que la reunión ha sido muy alturada, respetando las ideologías de cada uno para buscar un bien superior.

"Después de muchos años regreso a Palacio de Gobierno, hemos tenido una reunión cordial con mucho respeto más allá de las diferencias ideológicas que puedan haber entre nosotros", expresó Keiko Fujimori.

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