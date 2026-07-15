Junta Preparatoria del Congreso asume funciones dando inicio al proceso de instalación de la cámara doble

15/07/2026 / Exitosa Noticias / Política

La Mesa Directiva de la Junta Preparatoria del Congreso asumió funciones este miércoles 15 de julio, dando inicio al proceso de instalación del nuevo Congreso bicameral para el período legislativo 2026 - 2031.

En un acto que empezó pasada las 5:00 p. m. en la sala Grau del Palacio Legislativo, el grupo de trabajo que presidido por el senador electo Miguel Torres Morales (Fuerza Popular) da cumplimiento a la Resolución Legislativa N.º 004-2025-2026-CR.

Funciones y conformación de la Mesa Directiva

Tal como es de conocimiento, la Junta Preparatoria estará conformada por el senador electo que obtuvo la mayor votación de la organización política más votada en las elecciones generales, quien ejerce la presidencia; el diputado electo que obtuvo la mayor votación de la organización política más votada, quien ejerce la vicepresidencia.

Asimismo, el senador y el diputado de mayor edad actúan como primer y segundo secretario, respectivamente; y el senador y el diputado de menor edad, serán el tercer y cuarto secretario, respectivamente, quedando establecida de la siguiente manera:

Miguel Torres Morales (Fuerza Popular) - presidente

(Fuerza Popular) - presidente Cecilia Chacón de Vettori (Fuerza Popular) - vicepresidenta

(Fuerza Popular) - vicepresidenta Fernando Rospigliosi Capurro (Fuerza Popular) - primer secretario

(Fuerza Popular) - primer secretario Luis Quispe Candia (Partido del Buen Gobierno) - segundo secretario

(Partido del Buen Gobierno) - segundo secretario Alejandro Muñante Barrios (Renovación Popular) - tercer secretario

(Renovación Popular) - tercer secretario Romina Uribe Sáenz (Partido del Buen Gobierno) - cuarta secretaria

🏛️ La Mesa Directiva de la Junta Preparatoria conduce el proceso de instalación del Congreso bicameral. Su labor es organizar la instalación del Senado y de la Cámara de Diputados, para que ambas cámaras queden formalmente constituidas e inicien sus funciones. 🇵🇪



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Es importante señalar que, la Mesa Directiva estará en funciones hasta el 21 de julio. Este grupo realizará las coordinaciones necesarias y cita a sesión de Junta Preparatoria entre el 21 y el 26 del mismo mes, teniendo como puntos de agenda: el acto formal de instalación de la Junta Preparatoria, la incorporación formal de los congresistas electos y la elección de mesas directivas de ambas cámaras.

Así será la composición del nuevo Congreso bicameral

El próximo Congreso bicameral estará conformado por 130 diputados y 60 senadores. Con referente a esta última, estará conformada por 22 representantes de Fuerza Popular, 14 de Juntos por el Perú, 8 de Renovación Popular, 7 del Partido del Buen Gobierno, 5 del Partido Cívico Obras y 4 de Ahora Nación. Cabe precisar que, conforme al artículo 134 de la Constitución Política del Perú, la Cámara de Senadores no puede ser disuelta .

Asimismo, la Cámara de Diputados estará establecida por 41 representantes de Fuerza Popular, 32 de Juntos por el Perú, 18 de Renovación Popular, 15 del Partido del Buen Gobierno, 14 del Partido Cívico Obras y 10 de Ahora Nación.

En el caso del Parlamento Andino, son 15 los representantes peruanos ante este organismo, siendo cinco titulares y 10 suplentes, también para el período 2026-2031.

Finalmente, las elecciones de las Mesas Directivas de la Cámara de Senadores y Diputados será el 26 y 27 de julio, para asumir funciones al día siguiente.