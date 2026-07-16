José Balcázar pide pensión vitalicia: aprobarla obligaría a evaluar los casos de Merino y Sagasti, advierte experto

16/07/2026 / Exitosa Noticias / Política

En diálogo con Exitosa, el abogado constitucionalista Erick Urbina afirmó que José María Balcázar no reúne los requisitos legales para acceder a una pensión vitalicia como expresidente. Además, advirtió que, si el Congreso aprueba su solicitud, tendría que aplicar el mismo criterio a otros exmandatarios encargados.

Sin derecho a pensión

Erick Urbina, sostuvo que José María Balcázar no cumple con los requisitos para acceder a una pensión vitalicia, al señalar que ha sido encargado para asumir la Presidencia en su calidad de presidente del Congreso.

"No le corresponde porque hay precedentes y la Ley es clara. Para acceder a la presidencia de la República se necesita el voto directo de los ciudadanos. Él es cargado de la presidencia porque fue presidente del Congreso de la República, y los congresistas no tienen pensión vitalicia",

Además, mencionó que en el segundo escrito, Balcázar desea una homologación, pero esta tampoco procede porque debe estar sustentada por una Ley.

Plazo vence julio

Urbina señaló que la Mesa Directiva del Congreso tiene plazo hasta el 26 de julio para aprobar o rechazar el pedido formulado por José Balcázar, quien ha solicitado una pensión vitalicia por ejercer la Presidencia.

"A él le corresponde después de dejar el mandato seguir cobrando su sueldo como exmajistrado, no como expresidente de la República. Tenemos Congreso porque ellos son congresistas hasta el 26 de julio que se constituye el nuevo parlamento. Así que esta Mesa directiva tiene hasta el 26 de julio para poder decidir.

Abriría más solicitudes

El letrado advirtió que, si el Congreso decide aprobar el pedido pensión vitalicia de José Balcázar, tendría que aplicar el mismo criterio a los casos de Manuel Merino y Francisco Sagasti.

"Si es que no lo resuelve este Congreso, lo tendrá que hacer el siguiente. Y yo creo que el siguiente será el que respete el precedente. En caso cambien de criterio, deberían aprobar la pensión del señor Merino, del señor Sagasti y Jerí podría solicitar la pensión. Lo cual no obedece a la Constitución"

En una entrevista exclusiva con Exitosa, el abogado constitucionalista Erick Urbina se pronunció sobre la solicitud de pensión vitalicia presentada por José María Balcázar. Asimismo, señaló que el plazo para resolver este pedido vence el próximo 26 de julio y advirtió que, de aprobarse, también debería otorgarse el mismo beneficio a los expresidentes Manuel Merino, Francisco Sagasti y José Jerí.