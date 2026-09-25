¡AMPAY! Sheyla Rojas es captada besando apasionadamente a Joaquín Ramírez en plena vía en Cajamarca

25/09/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Sheyla Rojas y Joaquín Ramírez volvieron a acaparar miradas luego de protagonizar un romántico momento durante un evento público en Cajamarca. La modelo fue captada besando apasionadamente al excongresista frente a los asistentes, mientras él correspondió al gesto y ambos dejaron en evidencia la cercanía que mantienen tras varias semanas de rumores sobre un posible romance.

El beso de Sheyla y Joaquín en público

El momento quedó registrado en video y posteriormente fue difundido a través de redes sociales. En las imágenes, Rojas aparece abrazando a Ramírez por el cuello durante la actividad. Instantes después, el excongresista la carga durante algunos segundos ante la mirada de las personas presentes, para luego acercarse y protagonizar un beso con la modelo.

La escena generó especial atención debido a que, hasta el momento, Ramírez había mantenido cierta reserva cuando era consultado sobre la naturaleza de su vínculo con la 'leona'. Aunque ambos han aparecido juntos en diferentes ocasiones, el excongresista no había confirmado públicamente que mantuvieran una relación sentimental.

Sin embargo, la situación ha ido cambiando durante las últimas semanas. 'Shey Shey' ha mostrado abiertamente su cercanía con Ramírez en redes sociales y también lo ha acompañado durante distintas actividades en Cajamarca. Incluso, anteriormente lo presentó como su pareja, mientras que él evitó darle una confirmación directa a la relación y sostuvo que ambos avanzaban de manera gradual.

@osito_caxas Joaquin Ramirez ya no esconde su amor a Sheyla Rojas ♬ sonido original - sonia🫰🦋

Sheyla elogia a Joaquín y él la 'chotea'

Recientemente, la exintegrante de Esto es Guerra se vistió con trajes coloridos típicos de Cajamarca para acompañar a Joaquín durante un pasacalle. En determinado momento, los periodistas la abordaron para preguntarle sobre su participación en la campaña política y ella se mostró muy emocionada, asegurando que hasta podría mudarse a Cajamarca si Joaquín resulta ganador.

"Mi relación con Joaquín va bien, estamos apoyándonos mutuamente. Estoy contenta porque sé que la gente lo apoya muchísimo. Dios quiera que esté 4, la gente vote por él. De repente ya me vengo con todas mis maletas (a Cajamarca). Yo sé que Joaquín está haciendo un excelente trabajo", declaró.

Más tarde, en una publicación donde aparecía el candidato, también tuvo palabras de elogio para él, donde incluso afirmaba estar orgullosa de su trabajo. " Orgullo de verte trabajar por tus sueños, amor. Joaquín es bacán. La gente lo sabe, me encanta la canción", escribió la modelo.

Sin embargo, la actitud de Joaquín, al ser consultado por Sheyla, fue muy diferente. Cuando le consultaron por la presencia de la modelo, indicó que solo estaba acompañando al partido político, ya que es una persona muy querida en todo el Perú. También habló sobre la reunión que tuvo con su familia.

Es así que, este nuevo episodio ocurrió precisamente en Cajamarca, lugar donde Sheyla y Joaquín están durante actividades públicas en las últimas semanas. Esta vez, sin embargo, la atención se concentró en el gesto de cariño que protagonizaron ante los asistentes, convirtiendo el encuentro en uno de los momentos más comentados de su reciente cercanía.