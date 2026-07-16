Kyara Villanella presume su romance en entrega de credenciales a Keiko Fujimori: ¿Quién es su pareja?

16/07/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Kyara Villanella volvió a captar la atención en redes sociales, esta vez por aparecer públicamente junto a su pareja Adrián Harboe durante la ceremonia de entrega de credenciales que reconocen a Keiko Fujimori como presidenta electa.

¿Quién es la pareja de Kyara Villanella?

La influencer llegó súper bien acompañada por el universitario al Gran Teatro Nacional. Se pasaron todo el evento pegaditos y, obvio, la química se notó tanto para la gente que estaba ahí como para todo el mundo en redes.

La aparición de la parejita alborotó las redes. Los seguidores de Kyara no perdieron el tiempo y se pusieron a averiguar quién es el joven que anda saliendo con ella ahora.

Adrián Harboe es el joven que conquistó el corazón de Kyara Villanella y con quien mantiene una relación desde hace varios meses. Según publicaciones compartidas en redes sociales, ambos celebraron siete meses juntos en febrero y han mostrado parte de su vínculo a través de diferentes momentos.

La propia Kyara reveló anteriormente que Adrián comenzó a acercarse a ella en 2022. Sin embargo, en aquel momento la influencer mantenía otra relación, por lo que su romance se habría consolidado tiempo después.

Además de su relación sentimental, Adrián comparte algunos detalles de su vida en redes sociales. El joven es hincha de Alianza Lima y estudia la carrera de Negocios Internacionales en la Universidad de Lima.

Junto a Kyara, también ha participado en actividades sociales y eventos musicales, como conciertos realizados en Lima, donde ambos han mostrado la cercanía que mantienen como pareja.

Kyara Villanella presentó a Adrián en redes

Antes de su aparición en la ceremonia oficial, Kyara Villanella ya había mostrado públicamente a Adrián durante una transmisión en vivo en redes sociales.

El momento ocurrió mientras compartía una sesión de cocina junto a su madre Keiko Fujimori y otros familiares. Durante la transmisión, que reunió a miles de espectadores conectados, el joven apareció frente a cámaras y saludó de manera tímida ante la atención del público.

Entre risas y bromas, Kyara le preguntó si le daban nervios que tanta gente estuviera viendo el live, dejando clarísimo lo cómodos que se sienten juntos y la buena química que tienen.

La transmisión terminó convirtiéndose en uno de los momentos más comentados, debido a que fue una de las primeras apariciones públicas de Adrián junto a la familia de Kyara.

Adrián Harboe en ceremonia de Keiko Fujimori

Durante la entrega de credenciales realizada en el Gran Teatro Nacional, Kyara Villanella asistió junto a Adrián Harboe y ambos ocuparon lugares cercanos dentro del recinto.

La presencia del joven en una ceremonia de relevancia para la familia Fujimori generó diversas reacciones en redes sociales. Mientras algunos usuarios destacaron la cercanía de la pareja, otros comentaron la aparición de Adrián en un evento de carácter institucional.

Con esta aparición en la entrega de credenciales a Keiko Fujimori, Kyara Villanella y Adrián Harboe volvieron a mostrar su relación ante los reflectores, consolidándose como una de las parejas jóvenes que más comentarios genera en redes sociales.