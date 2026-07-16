Yamal, Messi y Mbappé podrían jugar por Perú: Reniec revela nombres inspirados en cracks del Mundial 2026

16/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Mundial 2026 no solo reúne a las grandes estrellas del fútbol, también dejó una curiosa huella en Perú. Reniec reveló que miles de ciudadanos llevan nombres inspirados en figuras como Lamine Yamal, Lionel Messi, Kylian Mbappé y otros cracks internacionales.

Nombres inspirados en cracks del Mundial

Aunque cracks como Yamal, Messi y Mbappé la rompieron en el torneo, las estrellas de Argentina, Brasil y Francia no se quedaron atrás y terminaron inspirando los nombres de un montón de bebés peruanos.

Los datos demuestran que el fanatismo cruzó la cancha y llegó hasta las oficinas de registro, donde miles de personas terminaron bautizadas en honor a sus cracks favoritos.

Según la información difundida por Reniec, Lionel Messi es uno de los jugadores que más influencia tuvo entre los padres peruanos al momento de registrar a sus hijos.

Un total de 24.696 peruanos llevan el nombre Lionel, mientras que 3.402 personas fueron inscritas como Messi. Además, 292 ciudadanos tienen el nombre completo Lionel Messi, en homenaje directo al astro argentino.

La lista también incluye referencias a Emiliano 'Dibu' Martínez, arquero campeón del mundo con Argentina en Qatar 2022. Reniec informó que ocho personas en Perú llevan el nombre Dibu.

Brasil también tiene representantes entre los nombres más curiosos registrados en el país. El delantero Endrick y el arquero Ederson figuran entre los futbolistas que inspiraron a varias familias.

Reniec detalló que 3.332 peruanos fueron inscritos con el nombre Endrick, mientras que 3.118 llevan el nombre Ederson.

Los futbolistas de la selección francesa también aparecen en la lista difundida por Reniec. Entre ellos destaca Antoine Griezmann, con 1.502 personas registradas con ese nombre.

Además, 238 peruanos llevan el nombre Mbappé, mientras que cinco fueron inscritos como Dembelé. También aparecen nombres menos comunes relacionados con jugadores franceses, como Désiré Doué y William Alain André Gabriel Saliba.

Final del Mundial 2026

La gran final del Mundial 2026 se jugará este domingo 19 de julio en el Estadio de Nueva York Nueva Jersey, allá en East Rutherford. La cita es a las 2:00 p. m. (hora peruana), así que ve armando el plan con tus amigos y preparando las previas para ver cuál de los dos sobrevivientes de las semis se termina llevando la ansiada copa a casa.

Aunque Lamine Yamal, Lionel Messi y Kylian Mbappé no pueden vestir la camiseta peruana, sus nombres ya tienen presencia en el país. Los registros de Reniec muestran cómo las grandes figuras del Mundial 2026 inspiraron a miles de familias al momento de elegir nombres para sus hijos.