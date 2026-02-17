Conmebol investiga a Alianza tras su eliminación de Libertadores y evalúa posibles multas por presuntas faltas

17/02/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Las malas noticias no se detienen en Alianza Lima. Tras su eliminación de la Copa Libertadores, la Conmebol decidió abrir una investigación y ahora evalúa posibles multas por presuntas faltas, una situación que vuelve a poner al club blanquiazul bajo la lupa.

Conmebol investiga a Alianza Lima

La noche de la eliminación todavía estaba fresca cuando llegó la noticia que nadie quería leer en Matute. Alianza Lima recibió una comunicación oficial de la Conmebol informando que se abrieron dos expedientes disciplinarios en su contra.

Todo ocurre luego de la caída ante el club paraguayo 2 de Mayo en la fase 1 de la Copa Libertadores, una eliminación que ya había generado fuertes críticas entre hinchas y analistas.

Según detalló el propio ente sudamericano, los expedientes están vinculados a presuntas infracciones al Manual de la Copa Libertadores, específicamente a los artículos 6.3.3 y 7.3.4.1, relacionados con los conceptos de "Marketing de Emboscada" y "Post partido".

Desde Conmebol se precisa que el primero de ellos se refiere a: "cualquier intento por parte de una entidad, marca o persona no autorizada de obtener una asociación indebida de sus productos, servicios o imagen comercial con un torneo organizado por la Conmebol".

Mientras que el segundo expediente apunta al manejo de las entrevistas posteriores al partido, donde, según la entidad, no se habrían respetado las indicaciones establecidas una vez finalizado el encuentro.

Por ahora, no se ha detallado públicamente qué acciones concretas habrían originado las observaciones, pero sí se confirmó que el procedimiento administrativo ya está en marcha.

Posibles multas contra Alianza Lima

El punto que más inquietud ha generado en tienda blanquiazul es el económico. Y no es para menos. De acuerdo al propio reglamento oficial del torneo, la sanción que se aplica para este tipo de infracciones no es nada ligera.

"En la Fase 1,2-3 y Fase de Grupos: se impondrá una multa de al menos USD 100.000", señala el documento.

O sea, de confirmarse las responsabilidades, Alianza Lima podría enfrentar una fuerte sanción económica, en un momento donde la institución ya viene golpeada por la temprana eliminación internacional.

En tienda íntima, por ahora, se mantiene total reserva sobre el proceso, mientras se espera conocer los descargos que presentará el club ante la Conmebol y el plazo que se establezca para resolver ambos expedientes.

Así, Conmebol investiga a Alianza Lima tras su eliminación de la Copa Libertadores y evalúa posibles multas por presuntas faltas, luego de abrir dos expedientes vinculados al "Marketing de Emboscada" y al manejo del post partido, un proceso que mantiene en suspenso al club.