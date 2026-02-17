Ernesto Álvarez sobre nueva postergación del Plan de Seguridad Ciudadana: "No se publica para incorporar propuestas"

17/02/2026 / Exitosa Noticias / Política

El presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, se refirió a la nueva postergación de la presentación del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana ante la población y sostuvo que se da debido a que el presidente José Jerí ordenó incorporar otras propuestas.

Nuevas incorporaciones

En entrevista en Canal N, el premier explicó la razón de la nueva postergación del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana, cuya presentación se viene esperando desde finales de diciembre del 2026.

"El presidente tiene un defecto, quiere conciliar permanentemente y en la última reunión del Consejo de Seguridad Nacional (...) instituciones como la Municipalidad de Lima, como la Defensoría del Pueblo, como el propio Ministerio Público señalan que faltaba incorporar algunos aspectos que ellos habían tratado de proponer. (...) No se publica para incorporar, por mandato suyo, adecuar lo propuesto", indicó.

Es por ello, que el mandatario, en un ánimo conciliador prefirió detener la publicación del plan ya aprobado, para agregar las propuestas de las instituciones que sumarán en la lucha contra la criminalidad.

"Él es un parlamentario, un congresista nato, ahora es presidente, pero que vive obsesionado con el tema de conciliar y eso me parece bien para un presidente y más aún porque no tiene un mandato ideológico", expresó.

Cuestionamientos del plan

Tras presentar el plan ante el Conasec, el alcalde de Lima brindó su apreciación de lo que fue la presentación de este proyecto e indicó que contendría "generalidades".El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, ha podido revisar el proyecto del plan de seguridad que sería presentado este viernes 12 de febrero por el propio presidente José Jerí.

Así, espera mayor liderazgo de las personas involucradas para implementar este proyecto nacional y luchar en contra de la inseguridad. Mencionó como referencia la trayectoria del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, por adoptar medidas firmes.

"Veremos que resulta de ese plan o qué finalmente es lo que se aprueba", precisó. Tal información fue ratificada por el premier Ernesto Álvarez quien indicó que primero se debatirán los puntos del plan de seguridad y posteriormente se oficializaría.

Respecto a la suma de firmas en el Congreso para sesionar un Pleno extraordinario que debata la continuidad de José Jerí en el cargo, indicó que el debate le parece saludable y necesario ante los cuestionamientos al jefe de Estado.

"Consideró que sería un retroceso porque el país requiere estabilidad. Si es que hay lícitos que haya cometido el presidente de la República se tendrá que resolver o se tendrá que ventilar en instancias judiciales", indicó.

Es tras estas críticas que el presidente José Jerí decidió agregar las propuestas de otras instituciones, en un intento por consensuar, según aseguró el premier Ernesto Álvarez.