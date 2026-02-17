¿José Jerí está solo en Palacio? Ministros de Estado se ausentan durante sesión de Pleno Extraordinario

17/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En el marco del debate de las mociones de censura presentadas contra José Jerí por diversos cuestionamientos, el panorama desde Palacio de Gobierno es tranquilo. Hasta el momento, se presume que el presidente interino permanece en soledad en dichas instalaciones.

No se registraron ingresos ni salidas

De acuerdo a información obtenida por nuestro medio de comunicación, ningún ministro de Estado se ha hecho presente en Palacio. Exitosa permaneció desde tempranas horas de la mañana en los exteriores de dicha instalación, exactamente en la puerta de Desamparados.

Según precisó nuestra reportera, por dicho lugar se realizan los ingresos y salidas de los ministros; sin embargo, no se ha evidenciado la presencia de alguno de ellos; esto a pesar de que en el auditorio José Faustino Sánchez Carrión se viene llevando a cabo el debate de las mociones de censura presentadas contra el presidente interino José Jerí.

Es así que, queda en incertidumbre si la no asistencia de los ministros a Palacio resulta ser un mensaje político, o simplemente mantienen un panorama tranquilo, sin preocupación de que se efectúe una destitución presidencial este martes 17 de febrero.

Jerí a la espera de votaciones

Al respecto, se presume que Jerí Oré se encontraría en los exteriores de Palacio de Gobierno, a la espera de los resultados de la votación y debate de las siete mociones de censura en su contra por presuntas irregularidades dentro de su gestión.

Cabe mencionar que, hemos obtenido información bastante importante sobre los momentos previos a la realización del pleno extraordinario. Según Transparencia, José Jerí habría mantenido reuniones en el despacho del secretario general, a las 4:56 pm; se trata de la congresista de Somos Perú, Ana Zegarra. Asimismo, se conoció que, a las 01:00 pm llegó hasta Palacio de Gobierno, la parlamentaria de Fuerza Popular, Mery Infantes.

CONFIEP hace un llamado a la responsabilidad

Momentos previos al inicio del debate en el Congreso, la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (CONFIEP) hicieron un llamado a las fuerzas políticas al sentido de responsabilidad institucional y a garantizar la continuidad de la gestión pública.

A través de un comunicado, el gremio empresarial privado más importante del país, señaló que el Perú necesita gobernabilidad, precisando que no puede volver a presentarse otra incertidumbre política en medio del proceso electoral en curso, advirtiendo, además, que las experiencias negativas en la última década genera "menor inversión, menor crecimiento y menor generación de empleo".

De esta manera, José Jerí estaría a la espera de las votaciones sobre las mociones de censura en su contra. Ministros de Estado no lo acompañan.