¿Se confirman FERIADOS el 18 y 19 de febrero a nivel nacional? Esto se sabe

17/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

¿Debemos alistar las maletas? Conoce en esta nota si el miércoles 18 y jueves 19 de febrero serán feriados a nivel nacional. Ello tras celebrarse el Carnaval Ayacuchano, una festividad que fue declarada Patrimonio Cultural de la Nación.

Días no laborables el 16 y 17 de febrero

Si bien en estos dos primeros meses del año 2026 no existen feriados que apliquen para todos los trabajadores a nivel nacional, sí se confirmó que el 16 y 17 de febrero fueron declarados como "feriados locales no laborables recuperables", mediante el Decreto Regional N.° 00001-2026-GRA/GR. El documento detalla que el motivo detrás de esa medida es poder celebrar el Carnaval Ayacuchano 2026.

El decreto regional también especifica que quienes se verán beneficiados con esos días no laborables serán solo los servidores públicos y privados de la provincia de Huamanga, con la finalidad de contribuir a cultivar estas manifestaciones culturales. Respecto a los trabajadores del sector privado, cabe destacar que no es obligatoria, aunque las empresas pueden acogerse a la disposición si así lo deciden.

En ese marco, surge una nueva interrogante en la ciudadanía: si tras la declaratoria de esas dos fechas como días no laborables, ¿se darán dos días más para tomar un merecido descanso, pero esta vez a nivel nacional?

¿Se suman el 18 y 19 como feriados a nivel nacional?

Cabe precisar que, de acuerdo con el Diario Oficial El Peruano, este miércoles 18 y jueves 19 de febrero no han sido declarados como feriados ni como días no laborables a nivel nacional, por lo que las actividades se desarrollarán con normalidad, así que recuerda acudir a tu centro laboral de forma habitual, tanto en el sector público como privado.

¿El 18 y 19 de febrero serán feriados tras celebración del carnaval ayacuchano?

Feriados nacionales del 2026

Pero no te preocupes, ya que el Gobierno reveló cuáles son los feriados nacionales del 2026 para que puedas tomar un breve descanso y alejarte de la rutina laboral. Esta es la lista completa de los días libres que aún quedan en el presente año, según El Peruano:

Abril 2026

Jueves 2 de abril: Jueves Santo.

Viernes 3 de abril: Viernes Santo.

Jueves 2 de abril: Jueves Santo. Viernes 3 de abril: Viernes Santo. Mayo 2026

Viernes 1 de mayo: Día del Trabajo.

Viernes 1 de mayo: Día del Trabajo. Junio 2026

Domingo 7 de junio: Batalla de Arica y Día de la Bandera.

Lunes 29 de junio: San Pedro y San Pablo.

Domingo 7 de junio: Batalla de Arica y Día de la Bandera. Lunes 29 de junio: San Pedro y San Pablo. Julio 2026

Jueves 23 de julio: Día de la Fuerza Aérea del Perú.

Martes 28 de julio: Fiestas Patrias.

Miércoles 29 de julio: Fiestas Patrias.

Jueves 23 de julio: Día de la Fuerza Aérea del Perú. Martes 28 de julio: Fiestas Patrias. Miércoles 29 de julio: Fiestas Patrias. Agosto 2026

Jueves 6 de agosto: Batalla de Junín.

Domingo 30 de agosto: Santa Rosa de Lima.

Jueves 6 de agosto: Batalla de Junín. Domingo 30 de agosto: Santa Rosa de Lima. Octubre 2026

Jueves 8 de octubre: Combate de Angamos.

Jueves 8 de octubre: Combate de Angamos. Noviembre 2026

Domingo 1 de noviembre: Día de Todos los Santos.

Domingo 1 de noviembre: Día de Todos los Santos. Diciembre 2026

Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción.

Miércoles 9 de diciembre: Batalla de Ayacucho.

Viernes 25 de diciembre: Navidad.

Así que recuerda que este 18 y 19 de febrero no son feriados ni días no laborables en el Perú tras la celebración del Carnaval Ayacuchano 2026 que se desarrolla en la provincia de Huamanga, región de Ayacucho.