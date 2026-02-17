Luto en la música: Falleció querido cantante y ganador de un Latin Grammy

17/02/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Una nueva pérdida deja en luto la industria musical. Se reveló que un referente del escenario rumbero perdió la vida a los 81 años de edad. Amigos, familiares y seguidores lamentaron la partida del querido cantante y vocalista de 'Clave y Guaguancó'.

Fallece cantante, ganador de un Latin Grammy

Pesar en la música cubana. La Empresa Comercializadora de la Música y los Espectáculos Ignacio Piñeiro y replicada por el Instituto Cubano de la Música, confirmó que el percusionista, director y vocalista Amado Dedeu Hernández, figura imprescindible del patrimonio musical de la Isla y fundador de la emblemática agrupación 'Clave y Guaguancó', falleció.

La institución expresó su "profundo pesar" por el artista a los 81 años. Asimismo, detallaron que sus restos fueron velados en la funeraria de Zanja, en Centro Habana, y el sepelio se realizó el 15 de febrero. Además, subrayaron que Amado Dedeu dejó un legado importante en la enseñanza artística folklórica, también incursionó en cine y su discografía es material de estudio en la música popular cubana.

"Su vida estuvo marcada por su arduo trabajo y el cariño que despertó entre las personas de la comunidad del género del complejo de la rumba. Su legado permanecerá en los corazones de quienes tuvieron el honor de conocerlo", se lee en el comunicado difundido en redes sociales.

¿Quién fue Amado Dedeu Hernández?

De acuerdo a 'CiberCuba', para varias generaciones de rumberos, Dedeu fue maestro, referente y defensor apasionado de una tradición que define la identidad popular cubana.

Antes de fundar en 1982 el grupo Clave y Guaguancó, que marcó un antes y un después dentro del género, integró el Grupo Los Roncos con Carlos Embale y el Conjunto Folklórico Nacional, espacios donde se consolidó como uno de los grandes del complejo mundo de la rumba. Asimismo, su trayectoria no solo destacó por su talento para la música, encandilando a todos con su voz, sino porque en 2001 alcanzó proyección internacional al obtener el Latin Grammy por el disco 'La rumba soy yo'.

En redes sociales, músicos y amigos comenzaron a despedirlo con mensajes cargados de afecto. El músico Landy Calderín lo recordó como "un gran hermano, amigo y padre", evocando los años compartidos y el vacío que deja su partida.

La muerte de Dedeu se produjo pocos días después del fallecimiento, el pasado 10 de febrero en La Habana, de Luis Chacón Mendivel, bailarín y maestro de la rumba cubana.