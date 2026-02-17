Protestan contra José Jerí previo al debate de su censura en el Pleno Extraordinario del Congreso

17/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un grupo de manifestantes llegó a los exteriores del edificio José Faustino Sánchez Carrión, sede del Congreso de la República en Cercado de Lima, donde se debaten y votan las mociones de censura contra el presidente interino José Jerí, en el marco de una serie de cuestionamientos.

PNP cercó zona

De acuerdo a información obtenida por nuestro medio, los protestantes llegaron en horas de la mañana de este martes de 17 de febrero, exactamente, hasta la intersección del jirón Azángaro y el jirón Santa Rosa en el Cercado de Lima.

En tal sentido, se pudo evidenciar que el reducido grupo de manifestantes estaban preparados para realizar un plantón en los exteriores del mencionado edificio. Según se observó, llevaban consigo carteles en donde rechazan la continuidad de Jerí en el Gobierno. Durante su presencia en el lugar, gritaban improperios.

Cabe mencionar que, desde tempranas horas, efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) ya habían cercado no solo esta zona, sino los al rededores del edificio; ello ante la llegada de los congresistas que asistieron a la votación y debate de las mociones de censura contra Jerí.

Es por ello que, los protestantes se encuentran alejados de la puerta de la oficina del Congreso en donde se lleva a cabo la sesión del Pleno Extraordinario; sin embargo, esto no les impide continuar protestando contra el mandatario.

Congresista Bustamante se pronunció

En otro momento, el congresista de Fuerza Popular, Ernesto Bustamante, quien llegó al mencionado lugar, ratificó que su bancada no respaldará las mociones de censura contra Jerí. Además, señaló que las siete mociones contra el presidente serían unificadas.

Mediante declaraciones a Exitosa, precisó que las mociones serían solo un intento de "desestabilizar" la situación política en el país, debido a que no existe "evidencia dura" que amerite una "acción inmediata".

"Tratando de luchar contra un nuevo intento de desestabilización política del país. No es posible que a puertas de elecciones generales, menos de dos meses, tengamos una situación en la que la totalidad de la población está fijando su atención en mociones de censura, intento de mociones de vacancia, todas muy importante en punto de vista penal", detalló.

De esta manera, la situación de José Jerí permanece en la incertidumbre debido a que aún continúa el debate y votación de las mociones de censura en su contra.