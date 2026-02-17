Congreso debatirá censura contra José Jerí: Premier Álvarez indica que congresistas deben tener prudencia

17/02/2026 / Exitosa Noticias / Política

El jefe del Gabinete Ministerial, Ernesto Álvarez manifestó que los congresistas deberán tener "cierto nivel de prudencia" durante el debate de la moción de censura contra el presidente de la República José Jerí.

Prudencia a la hora de debatir moción de censura

El actual Gobierno de transición atraviesa una de los momentos más álgidos en el que el nombre del presidente José Jerí está en el centro de la discusión constitucional debido a que su continuidad en el cargo dependerá del debate que moción de censura que se llevará a cabo en el Congreso de la República, este martes 17 de febrero.

Al respecto, el premier Álvarez se pronunció sobre ello durante una reciente entrevista en la que enfatizó que los legisladores deberán ser prudentes durante la evaluación de una posible destitución de Jerí Oré.

"Creo que muchos congresistas más allá de las necesidades políticas de coyuntura, están en campaña electoral, han expresado diversos puntos de vista, pero que durante el debate deberán tener en cuenta necesariamente la necesidad de tener cierto nivel de prudencia porque en primer lugar no se ha evidenciado, no se ha observado delito alguno", afirmó.

En tal sentido, indicó que el contexto de la intervención del Parlamento es distinta en comparación a las suscitadas con anteriores presidentes, en las que puntualizó que "sí hubo comisión de delito de manera evidente" y que la discusión constitucional tenía como eje central si es que estos delitos "constituían causa tan grave" como para no esperar al final del mandato y "tener que vacarlos de inmediato".

"En este caso el debate se circunscribe muchas veces a hechos muchas veces materia de elucubración incluso hasta de manipulación y algunos medios interesados porque en realidad no se observa una evidente comisión del delito ni siquiera, en algunos casos, de una infracción administrativa", expresó.

En #NPortada, el premier Álvarez afirmó que no existe evidencia de delito contra el presidente Jerí y sostuvo que el debate en el Congreso debe darse con prudencia, señalando que no se ha acreditado infracción clara que justifique vacancia o censura ► https://t.co/QTAt5w82G4 pic.twitter.com/49DPEYqISz — Canal N (@canalN_) February 17, 2026

El posible escenario

En otro momento, el titular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) avizoró que de prosperar la moción de censura en contra del presidente José Jerí, el escenario político se caracterizaría por carecer de titular en el Poder Ejecutivo y en el Congreso.

Adempás, planteó que se pueda esperar a la próxima legislatura en marzo y ahí sí desarrollarse un debate de vacancia que indicó "es lo que corresponde". "Podríamos perder o ganar, pero por temas que no constituyen delito, que en el peor de los casos son inconductas, no se puede pasar por encima de la Constitución", subrayó.

Desde la apreciación del premier Ernesto Álvarez los congresistas deberán ser prudentes al momento de debatir la moción de censura contra el presidente José Jerí, este martes 17 de febrero.