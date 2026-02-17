Tragedia en Amazonas: Dos hombres perdieron la vida tras ahogarse en quebrada de Bagua

17/02/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Lo que pretendía ser un momento ameno en familia terminó siendo tragedia para dos hombres que perdieron la vida tras ahogarse en una quebrada en Bagua, en la región Amazonas, hecho que ha conmocionado a la población.

Dos hombres mueren ahogados en quebrada de Bagua

Dos ciudadanos que llegaron desde Lima para visitar a su familiares en la provincia de Bagua murieron trágicamente tras ahogarse en una quebrada de la comunidad nativa de Tutumberos, en el distrito de Aramango.

Las víctimas que fueron identificadas como Wilfredo Gomez Zuarez, de 64 años, y Carlos Alberto Rojas Puquio, de 55 años, de acuerdo a información de las fuentes locales. Uno de los occisos fue arrastrado por la corriente de manera repentina lo que generó la desesperación de los presentes.

Frente a esta situación, el segundo varón intentó rescatar al agraviado, sin embargo, de acuerdo a información de la Policía Nacional del Perú (PNP), ambos fueron arrastrados por el caudal y fallecieron previamente a ser auxiliados por personas que presenciaron este suceso.

Posteriormente, hasta el lugar de los hechos se apersonaron representantes del Ministerio Público y efectivos policiales para poder realizar el respectivo levantamiento de los cuerpos.

¿Quiénes eran las víctimas?

Wilfredo Gómez Zuarez y Carlos Alberto Rojas Puquio partieron desde la capital con rumbo a la comunidad nativa de Tutumberos, así lo confirmaron los deudos de ambos hombres.

De acuerdo a información de América Noticias se conoció que el aumento del nivel del mar sucedió raudamente por lo que no hubo tiempo para que los bañistas puedan salir de la quebrada y salir a salvo de esta. Segúin relataron fue cuestión de segundos para que por factores climáticos las aguas cristalinas de la quebrada cambien su fuerza.

Hay que mencionbar que, los cuerpos de ambos fallecidos tuvieron que ser retirados a pie a través de senderos estrechos debido a que el terreno de la localidad es acidentado.

En este contexto, se recurrió a un sistema de transporte por cables denominados huaros que son muy usados en Bagua. Dicha acción permitió que los restos puedan ser trasladados hacia un área accesible para los vehículos de transporte fúnebre y en las próximas serán trasladados a Lima para su cristiana sepultura.

Ante la falta de camillas, los pobladores de la zona fueron quienes colaboraron en las labores de rescate y los cuerpos serán trasladados a Lima para su sepultura. Por su parte, las autoridades reiteraron la imporytancia de extremar precauciones ante crecidas repentinas en ríos y en quebradas.