Ilich López rechaza ampliación del Reinfo: "Tiene más de diez años y no ha logrado la formalización de la minería"

17/12/2025

En diálogo con Exitosa, el tercer vicepresidente del Congreso, Ilich López, señaló que se opuso a la ampliación del Reinfo, argumentando que no ha cumplido su objetivo de formalizar la minería en el país ni de garantizar el respeto a los estándares ambientales.

Ilich López explica su rechazo a ampliación de Reinfo

Este miércoles 17 de diciembre la Comisión Permanente del Congreso de la República aprobó en segunda votación la extensión del Registro Integral de Formalización Minera (REINFO) hasta el 31 de diciembre de 2026, con 13 votos a favor, cuatro en contra y dos abstenciones.

Una de las personas que se mostró en contra de la ampliación del padrón administrado por el Ministerio de Energía y Minas (Minem) fue el tercer vicepresidente del Congreso, Ilich López, quien en diálogo con Karina Novoa en el programa 'Informamos y Opinamos' explicó la razón de su decisión.

En primer lugar, subrayó que "casi el 80% en todos los sectores económicos del país es informal" como por ejemplo en la economía, en los micro y pequeños empresarios, y en la minería.

"El tema del Reinfo ya tiene más de diez años y a través de este sistema no ha podido cumplirse lo que necesita el país que es ser un país formal en la minería, que respete los estándares del cuidado del medio ambiente, que se tribute de acuerdo a la extracción que se tiene, que se planteen alternativas", explicó López Ureña.

En tal sentido, recomendó que se deberían plantear alternativas tales como "trabajo digno" en referencia a quienes trabajan en el sector. "Hemos tenido una posición fuerte en contra de aprobar una ampliación más", puntualizó.

No aceptaron argumento que presentó

En otro momento, el vicepresidente del Congreso de la República reveló que expresó un último argumento como parte de su postura sobre la ampliación del REINFO al presidente de la Comisión de Energía y Minas.

Explicó que planteó que aquellos mineros informales no puedan ingresar a las concesiones de los pequeños mineros artesanales, como son catalogados de acuerdo a la ley.

"Se supone que los estamos cuidando, pero no aceptaron y eso para mí tiene una connotación un poco pro a la informalidad y eso considero que es negativo para el país", refirió.

