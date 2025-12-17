Ilich López critica al JNE por excluir a Acción Popular: "La decisión es arbitraria, ilegal y desproporcionada"

17/12/2025 / Exitosa Noticias / Política

En entrevista con Exitosa, el tercer vicepresidente del Congreso de la República, Ilich López, criticó al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) por excluir a Acción Popular de las elecciones. Para el integrante de la Mesa Directiva, la decisión fue "arbitraria, ilegal y desproporcionada".

JNE no respetó el debido proceso

Para López Ureña, la determinación tomada por el ente electoral se ha saltado el procedimiento establecido en la carta magna. Respondió acerca de una posible vinculación con Cinthia Chávez, quien se desempeña en una oficina adscrita a la tercera vicepresidencia del Parlamento y de quien se tiene un audio con visos de ilegalidad.

"Considero que la decisión del JNE es una arbitraria, ilegal desproporcionada, que primero, no ha respetado el debido proceso y ha vulnerado el derecho a elegir y ser elegido que consagra la Constitución. Condeno cualquier tipo de acto que no tenga transparencia", manifestó el tercer vicepresidente del Congreso.

Argumento su posición, señaló que el Jurado tomó una postura sin pedir los descargos y solo atendieron a la denuncia presentada. Para él, esto representa un peligro para la democracia del país, debido a que otras agrupaciones políticas se podrían ver afectadas de la misma forma.

"Lo que ha debido hacer de inmediato es correr traslado al partido, para que puedan absolver esas dudas. Con la absolución o el descargo, más la denuncia, tomar la decisión, cualquiera que sea al respecto. Por un lado dicen que hubo suplantación, por otro firmas falsas. Lo mínimo que debió hacer el JNE es valorar y luego emitir una opinión", sostuvo.

Deslindó relación laboral con Cinthia Chávez

El tercer vicepresidente del Congreso, Ilich López, negó tener vínculo alguno con la presidenta del comité electoral de Acción Popular, Cinthia Pajuelo, y rechazó que sea personal de confianza de su despacho. Ella ha sido señalada de haber modificado la lista de delegados elegidos para los comicios internos.

"La tercera vicepresidencia no tiene oficinas adscritas. Lo que hay es una estructura orgánica y cada oficina depende de cada situación. Lo que tenemos en poder hacer los congresistas, son las designaciones de confianza. Yo nombro con mi puño y letra y asumo las responsabilidades", precisó.

En desarrollo...