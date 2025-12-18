Inspectora municipal fue atropellada cuando ordenaba el tránsito en Vía Expresa Sur en Surco

18/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

En la mañana de este jueves 18 de diciembre se registró un accidente en la Vía Expresa Sur, en el distrito de Santiago de Surco. Una inspectora municipal que controlaba el flujo vehicular, fue atropellada por un taxi que trató de esquivar a otro vehículo que vino a toda velocidad y lo impactó por la puerta del copiloto.

Carro particular provocó accidente

Cuando la trabajadora de la comuna surcana controlaba el tránsito en el cruce con la avenida Surco, un taxi vino en dicho sentido, sin embargo, un carro particular que iba en dirección al sur lo hacía por la vía rápida, embistiendo lateralmente a la unidad de color amarilla, que la acabó embistiendo con gran fuerza.

La inspectora municipal fue identificada como Ingrid Contreras, quien fue golpeada a la altura del abdomen, dando un pequeño giro y cayendo de espaldas. De inmediato el hombre que iba en el vehículo que ocasionó el accidente y otro que esperaba el momento para cruzar, salieron para asistirla.

#LoÚltimo A través de la Procuraduría Municipal, la Municipalidad de Santiago de Surco tomará las acciones legales correspondientes a fin de DENUNCIAR a los responsables del accidente ocurrido esta mañana en la Vía Expresa Sur, donde una Inspectora de Tránsito de la comuna, fue... pic.twitter.com/KLNCVFwqUI — Municipalidad de Santiago de Surco (@munisurco1) December 18, 2025

El hecho ocurrió a las 7.38 de la mañana y fue captado por una cámara de seguridad, que evidenció la imprudencia del conductor del carro que venía por la Vía Expresa Sur, al ir a excesiva velocidad. Las imágenes mostraron a la funcionaria tendida en la pista, mientras que el taxista se mantuvo en el interior de su unidad.

Ingrid Conteras fue trasladada a la clínica San Pablo, indicó el subgerente de Tránsito de la Municipalidad de Surco, Mario Figallo. En una publicación, el cabildo surcano indicó que recibió atención inmediata y se encuentra fuera de peligro, aunque bajo observación médica.

"La comuna surcana condena enérgicamente este lamentable hecho y brinda todo el apoyo necesario a la servidora y a su familia, reafirmando su compromiso con la seguridad e integridad del personal municipal que a diario contribuye al orden y la seguridad vial en nuestro distrito", manifiesta el post.

Críticas a la vía

La falta de señalización y semaforización han sido objeto de críticas contra esta autopista que prometía descongestionar el tránsito hacia la Panamericana Sur. La falta de puentes peatonales o que se haya hecho sin paso a desnivel provoca congestión, por lo que los inspectores municipales ayudan con la circulación.

