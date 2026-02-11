Papa León XIV: Alrededor de 600 mil personas llegarán a Chiclayo durante días de visita del sumo pontífice

11/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Ante el anuncio de la visita del Papa León XIV al Perú, las autoridades locales de Chiclayo se encuentran planteando una serie de medidas estratégicas para que la ciudad que compartió por años con el sumo pontífice pueda estar preparada. Según se estimó, alrededor de 600 mil personas llegarán a la ciudad norteña durante la esperada visita.

Preparativos para la llegada del Papa León XIV

El subgerente de Turismo y Cultura del municipio de Chiclayo, David Cárdenas Angulo, indicó a Agencia Andina que, si bien la visita del Papa León XIV está prevista para los meses de noviembre o diciembre de este año, los preparativos ya se están preparando.

La visita del sumo pontífice será un acontecimiento histórico que colocará a Chiclayo en los ojos del mundo. Con esta exposición se busca promover el turismo no solo en la ciudad, sino en todo el Perú; es por ello que se vienen realizando los trabajos correspondientes.

Entre los objetivos se encuentra la formalización de los negocios del sector y la mejora de la calidad de los servicios, con el objetivo de consolidar a Chiclayo como un destino seguro y confiable. Entre las principales acciones destaca un programa de capacitaciones dirigidas a los prestadores de servicios turísticos.

Cabe mencionar que, Cárdenas Angulo explicó que, si bien se trata de un evento atípico para la ciudad, se estima que podrían llegar alrededor de 600 mil personas durante los días de la visita papal.

Las personas pueden ser provenientes de Lambayeque y también de otras regiones del país y de naciones vecinas como Ecuador y Colombia. Es por ello que, resalta la importancia de mejorar las estrategias de promoción.

Visitaría hasta cinco regiones

Como se recuerda, el periodista especialista en temas de la Iglesia Católica, Kurth Mendoza, sostuvo que, muy probablemente, el papa León XIV visite en el Perú por un periodo de seis días. Durante este tiempo, el pontífice podría llegar hasta a cinco regiones.

Por su parte, el presidente de la Conferencia Episcopal Peruana, monseñor Carlos García, dio a conocer que el sumo pontífice llegaría a nuestro país entre noviembre y diciembre del presente año.

De esta manera, se tiene gran expectativa ante la llegada del Papa León XIV, por lo que las autoridades chiclayanas ya se encuentran planteando los preparativos.