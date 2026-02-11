Patricia Juárez sobre José Jerí: "Reprochamos su conducta, pero no vamos a ir de vacancia en vacancia"

11/02/2026 / Exitosa Noticias / Política

En entrevista con Exitosa, la congresista de Fuerza Popular, Patricia Juárez, reafirmó la postura de su bancada frente a la crisis política que atraviesa el país. Si bien reprochó la conducta del presidente José Jerí, aclaró que no respaldarán nuevas mociones de vacancia, pues consideran que el Perú "necesita estabilidad" en este momento.

"Nosotros hemos señalado de manera categórica, sin que esto signifique un blindaje, que el Perú tiene que tener estabilidad; que estamos en un tránsito hacia unas elecciones", expresó Juárez.

Del mismo modo, subrayó que la responsabilidad absoluta recae en Jerí y en sus salidas nocturnas, pero que no corresponde abrir un nuevo proceso de vacancia a poco tiempo de las elecciones.

Críticas a la presión política

La parlamentaria cuestionó a los partidos que inicialmente se mostraban en contra de la vacancia y que ahora han cambiado de posición, afirmando que estas posturas responden más a cálculos políticos que a una evaluación institucional.

"Frente a la presión mediática, especialmente con ánimos electorales, han cambiado de posición. Lo que hay en este momento son posturas políticas con ánimo electoral para lograr conseguir una mayor aceptación. Si tú cedes a una presión, no estás capacitado para gobernar. La persona que quiere tomar las riendas de este país tiene que ser firme, coherente y consecuente con sus decisiones", añadió.

Asimismo, insistió en que los partidos políticos no deben comportarse como "gelatinas" que ceden frente a presiones, ya que, según señaló, "está en juego la estabilidad del país".

"Nosotros reprochamos absolutamente la conducta del señor Jerí, pero no por eso vamos a estar yendo todo el tiempo de vacancia en vacancia porque no nos gusta una cosa u otra. Él va a tener que responder a la justicia desde julio", afirmó.

🔴🔵#InformamosYOpinamos 🗯🗯 | En entrevista para Exitosa, la congresista de Fuerza Popular, Patricia Juárez, habló sobre la postura de la agrupación a la que pertenece que no firmará el pedido para un Pleno Extraordinario. Sostuvo que, a pesar de sus errores, no considera... pic.twitter.com/dPLbGSXjzs — Exitosa Noticias (@exitosape) February 12, 2026

Relación con el Pleno Extraordinario

Momento antes de estos comentarios, Juárez reveló que se está muy cerca de completar las firmas para convocar a un Pleno Extraordinario con el fin de debatir mociones de censura, aunque aclaró que este mecanismo no aplica para Jerí en su calidad de presidente de la República.

"En realidad, él juramentó como presidente encargado, no es más presidente del Congreso ni congresista en funciones; en consecuencia, a él se le debe aplicar las reglas de la vacancia y no la censura", explicó.

La postura de Fuerza Popular refleja una estrategia de contención: reprochar la conducta presidencial, pero evitar abrir un nuevo proceso de vacancia que incremente la incertidumbre política. El énfasis en la estabilidad y en que Jerí responda ante la justicia a partir de julio marca la línea de acción de la bancada, diferenciándose de otros partidos que empiezan a forman un concenso.