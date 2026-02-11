Pedro Ripalda vuelve al sector social en medio de escandalos tras su paso por Qali Warma

11/02/2026 / Exitosa Noticias / Política

El 11 de febrero se oficializó en el Diario Oficial El Peruano el retorno de Pedro Ripalda Ramírez al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS). Según la resolución, asumirá la Dirección Ejecutiva de la Unidad Ejecutora 002, a cargo del proyecto "Mejoramiento de los servicios de información del MIDIS en el marco del Sistema Nacionalo de Focalización (SINAFO)".

Fuentes del sector indican que, en la práctica, el puesto lo ubica como presidente ejecutivo del Organismo de Focalización e Información Social (OFIS), con una remuneración cercana a los s/ 15 mil mensules. La designación fue firmada por Tabata Dulce Vivanco Del Castillo, secretaria general del MIDIS.

El regreso ocurre poco más de un año desupes de su salida del desaparecido programa Qali Warma, donde fue director entre abril y noviembre de 2024, etapa marcada por denuncias de alimentos contaminados que afectaron a escolares en distintas regiones.

Documento oficial que declara su designación.

Vínculos y presencia en Puno

Ripalda concidió laboralmente con la actual ministra Leslie Shica en EsSalud entre 2018 y 2019. Ella era asesora legal y él gerente de Oferta Flexible. Su retorno se da mientras la ministra cumplía actividades en Puno durante la festividad de la Candelaria.

Según la agenda oficial, entre el 7 y el 11 de febrero realizó tres actividades institucionales: el domingo visitó a un usuario del programa Contigo y el lunes acudió a un beneficiario de Cuna Más y otro de Pensión 65. Es decir, tres reuniones con tres personas en cinco días. El resto de su presencia fue difundida en redes sociales en actividades festivas.

Intoxicaciones y procesos abiertos

Durante su gestión en Qali Warma se reportaron casos como el del colegio Señor de los Milagros, en Cajamarca. El 5 de abril de 2024, 36 escolares presentaron síntomas tras consumir productos Don Simón de Frigoinca.

Meses después, el 28 de enero de 2025, un padre declaró: "A veces le duele el estómago... tuve que llevarla a médicos particulares porque en el hospital ya no querían atenderla".

Ripalda fue citado al Congreso el 3 de diciembre de 2024 por estos hechos, pero no asistió. Días antes había renunciado señalando que descubrió irregularidades y que no permitiría que su cargo sirviera para encubrir actos de corrupción.

Además, registra investigaciones en la Fiscalía Anticorrupción y un antecedente por violencia familiar en 2017, donde, según la denuncia, respondió: "Nadie te va a responder porque no tienes marcas".

Su retorno se produce en un escenario político inestable. Más allá de la legalidad de su designación, el mensaje que se envía es delicado: un funcionario cuestionado vuelve a un sector clave para los más vulnerables. En tiempos de crisis, la confianza pública es tan importante como la gestión.