05/12/2025 / Exitosa Noticias / Política

El presidente José Jerí Oré destacó la labor de su gobierno en favor de la lucha contra la delincuencia, en menos de dos meses de haber asumido el cargo, mencionando que en casi 60 días se han adoptado medidas nunca antes vistas por sus antecesores de turno.

El mandatario hizo esta afirmación durante la ceremonia de firma del Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el Ministerio Público y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que tiene como objetivo fortalecer el control de las comunicaciones en los penales para reducir los índices delictivos, principalmente en Lima, Callao y La Libertad.

Destaca iniciativa del Ejecutivo por sobre otros

El jefe de Estado apuntó contra las exautoridades de turno, responsabilizándolos de originar la enorme crisis de inseguridad que a diario azota a cientos de peruanos en todas partes del país, siendo gran parte proveniente desde los penales. A pesar, de esta "información", sostuvo que poco o nada se hizo para prevenirlo, motivo por cual tomó la decisión política de enfrentar este punto de inicio de la criminalidad.

"Toda la planificación o gran parte de la planificación de los hechos delictivos de los últimos se ha gestado, lamentablemente, desde los penales, y toda es información ha estado siempre ahí, cerca de una decisión política de las autoridades que en su momento, por las razones que fueran, no decidieron actuar", mencionó.

#EnVivo



José Jerí: Han tenido que pasar 10 años para que un Gobierno tome decisiones firmes en la lucha contra la criminalidad



Encuentra más información en la WEB ► https://t.co/WAgcNzGC9I pic.twitter.com/XYdDKFPTqx — Canal N (@canalN_) December 5, 2025

Quien coincidió con dicha posición fue el fiscal de la nación (i) Tomás Gálvez Villegas, al aseverar, que "ahora sí" hay un Ejecutivo que toma acciones concretas contra la comunicación desde las cárceles, siendo esta una "decisión clave" para enfrentar de manera más severa y efectiva a la delincuencia ubicadas tras las rejas.

"Este convenio tiene una importancia enorme para nosotros, el Ministerio Público, porque va a optimizar el desarrollo de nuestro trabajo, va a significar una respuesta efectiva, obviamente coordinado con el MINJUSDH, el Ejecutivo, el señor presidente y las demás instituciones con las cuales tenemos que trabajar de una manera adecuada", puntualizó.

Primer viaje al extranjero

A través de la publicación de la Resolución Legislativa N.º 32517, el Congreso de la República autorizó formal y oficialmente el primer viaje oficial del presidente José Jerí Oré para el viernes 12 de diciembre, con el propósito de participar en el XVI Gabinete Binacional Perú-Ecuador, a desarrollarse en la ciudad de Quito.

De acuerdo con el oficio enviado al titular del Parlamento, Fernando Rospigliosi (Fuerza Popular), el mandatario del Ecuador, Daniel Noboa, invitó a José Jerí el pasado 8 de noviembre, a participar en el encuentro de ambos Gobiernos, con el objetivo de abordar temas prioritarios relacionados a ambas naciones para el período 2025-2026, principalmente en favor del desarrollo y bienestar de sus respectivas poblaciones, y en particular, de aquellas que están en la zona limítrofe.

En esa línea, ambos mandatarios suscribirán la Declaración Presidencial de Quito y adoptarán el Plan de Acción de Quito 2025, los cuales buscan establecer el trabajo conjunto durante el período 2025-2026, mediante compromisos binacionales asumidos en diferentes ámbitos, tales como infraestructura y desarrollo fronterizo, seguridad y defensa, ambiental y energético, comercio y turismo, y asuntos sociales.

Uno de los objetivos, también será abordar la lucha contra la delincuencia organizada transnacional, como un asunto de máxima prioridad, a través de "acciones binacionales urgentes", así como la gestión integrada de las cuencas hidrográficas transfronterizas.

El presidente peruano espera abordar de una manera más profunda la situación de la frontera norte y el ingreso de migrantes ilegales, quienes en muchos casos llegan para delinquir en diferentes partes del país. Por esta razón, existe una crisis migratoria al otro de la frontera, luego de que cientos de extranjeros (en su mayoría de nacionalidad venezolana), empezaran a retirarse de Chile a consecuencia de la "promesa de campaña" de José Antonio Kast, de expulsarlos si es que logra a ganar la segunda vuelta presidencial este 14 de diciembre.