Carlos Mejía: "Da lo mismo la ampliación del Reinfo si no hay una plataforma para formalizar a los pequeños mineros"

El experto en minería y vocero del Consejo Nacional de Minería, Carlos Mejía, cuestionó la aprobación - en primera votación - del Registro Integral de Formalización Minera (REINFO) hasta el 31 de diciembre del 2026 , puesto que, seguiría sin darle la oportunidad de formalizarse a los pequeños mineros y mineros artesanales.

Como se recuerda, en su sesión plenaria del jueves 4 de diciembre, el Congreso de la República aprobó con 60 votos a favor, 36 en contra y ocho abstenciones, la extensión de esta herramienta, quedando pendiente de votarse nuevamente en siete días calendario.

REINFO no estaría tomando a los pequeños mineros y artesanales en su real dimensión

En entrevista para el programa "Hablemos Claro", Carlos Mejía mostró su preocupación por la situación de los pequeños mineros y mineros artesanales, debido a que con la ampliación del REINFO su proceso de formalización sigue entrampada.

En ese sentido, calificó de "fracaso" a este método, ya que desde su implementación en 2016, durante el Gobierno del expresidente Pedro Pablo Kuczynski, hasta la fecha solo el 3 % de Reinfos han podido lograr su reconocimiento legal.

"Da los mismo que lo amplíen por uno o dos años si no se construye la estructura o la plataforma para que los pequeños mineros, los artesanales, aquellos que vemos en las marchas, puedan formalizarse, porque el tema de formalización no está ligado al tema de ser una empresa o ser un empresario pequeño artesanal. La mayoría de ellos tienen un RUC, funcionan, hacen declaración jurada, pagan IGV, el tema es la formalización de la concesión minera en la que están trabajando", sostuvo.

Sobre esto último, aseveró que el principal problema de los pequeños mineros y mineros artesanales para lograr su formalización es la falta de un contrato de concesión minera, debido a que en gran parte, las hectáreas pertenecen a terceros.

Reinfos excluidos no logran ser reincorporados

De acuerdo con el documento, el REINFO tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2026, o hasta la entrada en vigor de la Ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (MAPE) y su reglamento, la cual quedó en el archivo de la Comisión de Energía y Minas del Congreso en julio último, actualmente presidida por Víctor Cutipa.

De conformidad con el artículo 78 del Reglamento del Congreso de la República, la iniciativa aprobada será materia de segunda votación transcurrido siete días calendario, debido a que se exceptuaron la primera y la segunda disposición complementaria transitoria y la primera disposición complementaria final del texto sustitutorio.

Sobre esto último, el texto planteaba el retorno de los más de 50 000 Reinfos excluidos por la gestión de la expresidenta Dina Boluarte en julio último y para que continúen con su trámite de formalización.

A la espera de que pueda volver a votarse en la Comisión Permanente, diversos sectores han mostrado su total rechazo por esta aprobación, desde el Ejecutivo no han descartado elevar el caso al Tribunal Constitucional.