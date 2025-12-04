REINFO: 50 mil mineros no fueron excluidos y su retorno sería inconstitucional, según experto

04/12/2025 / Exitosa Noticias / Política

En entrevista con Exitosa, el experto en temas de minería, Iván Arenas, indicó que si se permite el regreso de los 50 mil mineros suspendidos del REINFO sería inconstitucional en una eventual ampliación. Precisó que no han cumplido con las observaciones presentadas y que su proceso de formalización ya acabó.

Retorno sería "inconstitucional"

Arenas señaló que el discurso manejado por el congresista Víctor Cutipa intenta "jugar" con el término de "proceso de exclusión". Sin embargo, en realidad su "proceso de formalización ya caducó, nunca se les excluyó", indicó el especialista.

Con la última disposición del gobierno de Dina Boluarte, que finalizó el registro de formalización el 30 de junio del 2025, los 55 mil mineros en proceso de formalización fueron anulados del proceso.

Ello, debido a que "en reiteradas ocasiones se les pidió que absolvieran las observaciones que ellos tenían". El plazo para solucionar las infracciones habría iniciado desde el 2021.

"Sería antitécnico e inconstitucional que estos REINFOS vuelvan nuevamente a ser parte de un proceso de formalización cuando su proceso de formalización ya acabó, ya terminó, ya caducó".

Por otro lado, señaló que la minería ilegal se camufla con los REINFOS vigentes no con los suspendidos. De tal manera, los 55 mil REINFOS no ejercían ningún tipo de actividad desde hace cuatro años.

Votación por separado fue crucial

El experto precisó que ha sido importante que la congresista Diana González haya propuesto ante el Pleno la votación por separado de la ampliación del REINFO y el retorno de 50 mil mineros suspendidos. "Una cosa es la ampliación del REINFO y otra es la inclusión de estos 55 mil REINFOS", precisó.

El especialista precisó que los 55 mil REINFOS son suspendidos, no son vigentes, por tanto, su inclusión contribuiría a considerarse una medida en contra de la Constitución.

"Habían más de 80 mil REINFOS, estos se dividieron en dos: los vigentes y los que eran suspendidos. Los suspendidos estaban suspendidos por más de cuatro años", sostuvo.

Por tanto, volver a incluir a los 55 mil REINFOS suspendidos sería "volver a foja cero" el proceso de formalización cuando legalmente fueron suspendidos y anulados.

Hay 31,565 REINFOS a la espera de formalización formal

Según precisó Arenas, al cierre de la formalización del REINFO propiciada por el anterior ministro de Energía y Minas, Jorge Montero, 31,565 REINFOS quedaron aptos para su formalización

Tal exautoridad se comprometió hasta el 31 de diciembre de este año a formalizar a todos. Sin embargo, al momento solo 64 de ellos han sido legalizados.

