Política
Dieron luz verde

Congreso aprueba ampliación del Reinfo hasta diciembre de 2026 con 60 votos a favor

Con 60 votos a favor, el Congreso aprobó que el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) siga vigente hasta diciembre de 2026.

Congreso aprueba ampliación del Reinfo
Congreso aprueba ampliación del Reinfo (Difusión)

04/12/2025 / Exitosa Noticias / Política / Actualizado al 04/12/2025

El Congreso aprobó en primera votación la ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) hasta diciembre de 2026, logrando 60 votos a favor, con lo que se asegura la continuidad de los procesos de formalización de la pequeña minería y minería artesanal en todo el país.

Congreso aprueba ampliación del Reinfo

Esta noche del jueves 4 de diciembre, el Pleno del Congreso aprobó en primera votación la ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) hasta el 31 de diciembre de 2026, con 60 votos a favor, 36 en contra y 8 abstenciones

La propuesta, que modifica el Decreto Legislativo 1293, busca mantener vigente el proceso de formalización de la pequeña minería y minería artesanal mientras se implementa la Ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (Mape) y su reglamento.

Durante este periodo, el Ministerio de Energía y Minas, en coordinación con los gobiernos regionales y demás instituciones, se encargará de simplificar procedimientos, brindar acompañamiento técnico a los operadores y fortalecer las capacidades institucionales

Además, se implementará supervisión ambiental y social para garantizar la culminación efectiva del proceso, la seguridad jurídica de los operadores y la sostenibilidad de las actividades.

Noticia en desarrollo...

