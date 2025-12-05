05/12/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

¡Adiós a 'Shang Tsung'! Reportan la lamentable pérdida del reconocido actor e icónico villano de películas y en el mundo de los videojuegos. Según se detalló, su irreparable partida se debió a complicaciones con su salud.

Muere actor de 'Mortal Kombat' y 'Pearl Harbor'

Luto en el cine. De acuerdo a medios internacionales como 'The Hollywood Reporter', se confirmó la muerte de Cary-Hiroyuki Tagawa, actor japonés-estadounidense reconocido por su papel de 'Shang Tsung' en la franquicia 'Mortal Kombat'. Falleció el jueves, 4 de diciembre, a los 75 años en la ciudad de Santa Bárbara, California, tras complicaciones derivadas de un derrame cerebral.

Según reveló su manager, Margie Weiner, el icónico actor murió rodeado de su familia. No dudó en recordarlo como un "ser excepcional: generoso, considerado, que tenía un compromiso inquebrantable con su oficio". Asimismo, sostuvo que "su pérdida es inconmensurable. Mi corazón está con su familia, amigos y todos los que lo amaron", extendiendo sus condolencias a sus seres queridos.

Su fallecimiento ha generado consternación entre sus seguidores y fans, quienes lo recuerdan por sus papeles en cine y televisión que despegaron en 1987, cuando apareció en la película ganadora del Oscar de Bernardo Bertolucci, "El último emperador". Desde entonces, participó en películas como "Pearl Harbor", "El planeta de los simios" y "Licencia para matar".

Amigos y familiares le dan el último adiós

Ed Boon, uno de los cocreadores de Mortal Kombat, se mostró consternado por la muerte de Tagawa, a quien le dedicó sentidas palabras en su cuenta oficial de X.

"Cary era único. Combinaba peligro, arrogancia y atletismo en sus papeles, y siempre será recordado como el hombre que dio vida a Shang Tsung en el cine. Descansa en paz. Tu alma es eterna", expresó en sus redes sociales.

We lost a legend today. Cary-Hiroyuki Tagawa @CHTOfficial played Shang Tsung in the 1995 Mortal Kombat film and sadly passed away at age 75. We had the privilege of his portrayal on the first MK film but also as an amazing voice actor in the Mortal Kombat 11 game.



— Ed Boon (@noobde) December 5, 2025

¿Quién fue Cary-Hiroyuki Tagawa?

Tagawa nació el 27 de septiembre de 1950 en Tokio. Su familia, vinculada al Ejército de los Estados Unidos, se trasladó varias veces durante su infancia, hasta establecerse en el sur de California. Allí cursó estudios y comenzó a practicar artes marciales, estudiando kendo y Shotokan, disciplinas que más adelante desarrollarían un papel importante en su carrera profesional.

Cary-Hiroyuki Tagawa dejó una huella imborrable con su papel como 'Shang Tsung', el hechicero antagonista en la adaptación cinematográfica de 'Mortal Kombat' (1995). El personaje se volvió icónico para toda una generación de espectadores y gamers, al punto que Tagawa fue convocado nuevamente en la serie de 2013 y como actor de voz en Mortal Kombat 11.

En su trayectoria artística también sobresalen sus participaciones en películas como 'Licencia para matar' (en la que dio vida al villano, Kwang), 'Sol naciente', 'Vampiros de John Carpenter', 'El planeta de los simios' de Tim Burton, 'Pearl Harbor', 'Memorias de una geisha', 'Elektra', 'Tekken' y 'La leyenda del samurái' (47 Ronin).

