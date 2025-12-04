JNE revisará este viernes apelación de Fernando Rospigliosi por cámara del Congreso en mitin de Keiko Fujimori

04/12/2025 / Exitosa Noticias / Política

Para este viernes 5 de noviembre se ha establecido la audiencia del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) que revisará la apelación presentada por Fernando Rospigliosi. Esto por la resolución del JEE de Pacasmayo que resolvió que infringió la neutralidad por la cámara del Congreso que se utilizó en el mitin de Keiko Fujimori en Huanchaco.

Revisión es en segunda instancia

Tras el fallo que encontró responsables a dos trabajadores del Congreso y posteriormente, admitió a trámite el recurso del primer vicepresidente encargado del Parlamento. La junta que se encuentra programada en la plataforma oficial del JNE, se indica que iniciará a las 10.00 de la mañana y será en forma virtual.

Una vez confirmados los requisitos, el Jurado Especial Electoral de Pacasmayo optó por conceder la apelación y dispuso la elevación del expediente a la JNE a espera de un pronunciamiento oficial. Tras la revisión, determinará si confirma o revoca la resolución presentada por el órgano electoral.

Expediente de Rospigliosi en el JNE.

El JEE de Pacasmayo precisó que ni Jaime Abensur Pinasco ni Daniel Luza Amésquita, trabajadores del Congreso, presentaron apelaciones en el tiempo establecido, que era hasta el 19 de noviembre pasado. Además declaró consentida su decisión del 13 del mismo mes en el que se les encontró como responsables de la sustracción del equipo audiovisual.

Por su parte, Rospigliosi Capurro si apeló la decisión y esta fue concedida. La defensa del primer vicepresidente del Legislativo se apoya en que no existió un acto concreto que favoreciera o perjudicara a una organización política, sino más bien una presunta omisión.

Uso de cámara en mitin de Keiko Fujimori

El 30 de octubre pasado en la ciudad de Huanchaco, provincia de Trujillo, en el departamento de La Libertad, la lideresa de Fuerza Popular confirmó su precandidatura a la presidencia de la República por cuarta ocasión. En esa ocasión presentó a Luis Galarreta y Miguel Torres como parte de su plancha para ganar las elecciones del 2026.

Sin embargo, un medio trujillano detectó que una de las cámaras del Parlamento se encontraba en el lugar durante el desarrollo del mitin. Una etiqueta con el número de registro evidenció su propiedad y abrió este caso que terminará está pronto a resolverse.

Este viernes, Fernando Rospigliosi tendrá la oportunidad de demostrar su inocencia tras ser señalado de infringir la neutralidad electoral, por la cámara del Congreso que se utilizó en el mitin de Keiko Fujimori. La audiencia del JNE está programada para las 10.00 de la mañana.