Congreso plantea ley para exonerar del pago del impuesto predial a los comedores populares del país

El congresista Edgard Reymundo, del Bloque Democrático Popular (BDP), presentó un Proyecto de Ley 13478 que propone modificar la Ley de Tributación Municipal al fortalecer a los comedores populares a partir de la inafectación del pago de su impuesto predial.

Proponen beneficio para comedores populares

Junto a Sigrid Bazán, Susel Paredes y Carlos Zeballos como coautores, Reymundo propone modificar el artículo 17° del Decreto Legislativo 776 para exonerar de este pago a los predios pertenecientes a comedores populares y al Programa de Complementación Alimentaria.

Esto recae en el literal m), en el que no se considera al uso de fines lucrativos los emprendimientos llevados a cabo por las organizaciones sociales de base a cargo de los comedores populares impulsados por los programas públicos correspondientes.

El documento también indica que se pierde la inafectación en caso de uso parcial o total del inmueble con fines lucrativos, que produzcan rentas o no relacionados a los fines propios de las instituciones beneficiadas.

Como justificación de la propuesta, el legislador sostuvo que, actualmente, "la población tiene que afrontar un escenario más complejo con herramientas limitadas", dados los mayores índices de pobreza, desnutrición y anemia a nivel nacional que presentó en la exposición de motivos.

Según en cuatro adjuntado en el documento, Reymundo señala que el 27.6% de habitantes se encuentran en situación de pobreza en el 2025. Comparado con el 2015, hace 10 años, la cifra se ha incrementado en 2.9 millones más. Además, resalto la prevalencia de la anemia en niños y la desnutrición crónica.

Por ello, consideró oportuno recurrir a opciones de "autogestión" proveniente de la "solidaridad y reciprocidad que, en su momento, se vieron impulsadas por la propia ausencia del Estado".

Norma podría fortalecer la institucionalidad

Además, el proyecto señala que el impacto económico que podría generar que los comedores populares no paguen impuestos prediales podría ser notable, ya que se deja de recaudar un impuesto. Se estima que la inafectación permitiría dejar de recaudar aproximadamente S/ 13.5 millones.

Sin embargo, expone ventajas que, si bien no compensan económicamente, sí lo hacen en material social e institucional. Por ejemplo:

Mejora la capacidad institucional y generación de emprendimientos .

y generación de . Más posibilidades para formalizarse y acceder a beneficios.

y acceder a beneficios. Fortalecimiento de capacidad de operación y mejor desarrollo del programa de complementación alimentaria.

