Tomás Gálvez felicita al gobierno de José Jerí: "Felizmente tenemos un Ejecutivo que ha tomado las riendas del asunto"

05/12/2025 / Exitosa Noticias / Política

Tomás Aladino Gálvez, fiscal de la Nación interino, volvió a felicitar la postura tomada por el gobierno de José Jerí ante la criminalidad que impera en el país. El titular de la Fiscalía aseguró que este Ejecutivo ha sabido aprovechar los recursos del organismo para hacerle frente a las organizaciones criminales.

Tomás Gálvez felicita a José Jerí

Estas palabras se dan en medio de la firma del Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el Ministerio Público y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos el cual facilitará el trabajo entre ambos organismos ante la crisis de inseguridad que mantiene bajo el miedo a gran parte de la población.

Por ello, Tomás Gálvez saludó que José Jerí y sus ministros inicien una serie de colaboraciones con el resto de entidades del Estado conformando un trabajo en conjunto ante uno de los mayores flagelos que ha enfrentado el país en los últimos años.

"Felizmente tenemos un Ejecutivo que ha tomado las riendas del asunto, ha identificado ese instrumento importante para enfrentar la criminalidad y por eso es que a través de este convenio se va poner a disposición del Ministerio Público para las investigaciones especialmente de las organizaciones criminales para derrotarlas", indicó.

#EnVivo



Tomás Gálvez, fiscal de la Nación interino: Felizmente tenemos un Ejecutivo que ha tomado las riendas del asunto, ha identificado ese instrumento importante para enfrentar la criminalidad. Tenemos que terminar con las confrontaciones entre las autoridades



Encuentra más... pic.twitter.com/xRsBknFAgV — Canal N (@canalN_) December 5, 2025

Según indicó, este convenio les dará mayores armas para investigar a las bandas criminales que hoy dominan gran parte del país y poder atrapar a los delincuentes que las integran. Eso sí, habrá una coordinación previa que permita el conocimiento de todas las partes involucradas.

"Este convenio tiene una importancia enorme para nosotros el Ministerio Público porque va a optimizar el desarrollo de nuestro trabajo, va a significar una respuesta efectiva, obviamente coordinado con el Minjus, el Ejecutivo, el señor presidente y las demás instituciones con las cuales tenemos que trabajar de una manera adecuada", agregó.

Autoridades deben dejar de lado sus enfrentamientos

En otro tema, el fiscal de la Nación se pronunció sobre los enfrentamientos entre autoridades e instituciones del Estado pidiendo que se dejen de lado para buscar acabar de una vez por todas con la extorsión y el sicariato en el Perú.

"Tenemos que buscan terminar con las confrontaciones entre las autoridades y las instituciones. Desde ya nuestro compromiso en el Ministerio Público es ese y juntos vamos a derrotar a la criminalidad, especialmente con la suscripción del presente convenio que constituyen un hito para terminar con la extorsión y el sicariato", finalizó.

En resumen, el fiscal de la Nación, Tomás Aladino Gálvez, felicitó al gobierno de José Jerí por la postura tomada para enfrentar la crisis de inseguridad y criminalidad que enfrenta el país.