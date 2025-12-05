Terror en el Callao: Asesinan a balazos a comerciante mientras almorzaba en una cevichería en Ventanilla

05/12/2025 / Exitosa Noticias / Crimen

El estado de emergencia en Lima y Callao sigue sin dar los resultados esperados tras un nuevo incidente criminal ocurrido en Ventanilla. Ahí, una mujer que se dedicaba al comercio ambulatorio perdió la vida tras ser atacada a balazos por un sicario al interior de una cevichería.

Comerciante fue asesinada dentro de cevichería en el Callao

El hecho se dio sobre las 2 de la tarde de este jueves 4 de diciembre donde una mujer de aproximadamente 50 años que se dedicaba al negocio de venta de ropa ambulatoria en la zona ingresó a una cevichería ubicada en plena avenida Gambetta frente al Terminal Pesquero

La vendedora se sentó en una de las mesas del local junto a una amiga, pidió su almuerzo y se disponía a ingerir sus alimentos con total normalidad. Sin embargo, en ese momento hizo su ingreso un sujeto haciéndose pasar por un falso comensal.

Lamentablemente, se trataba de un sicario quien realizó una ráfaga de disparos contra Vilma Huarcaya Vivanco sin reparo alguno. En total fueron 5 los impactos que recibió la mujer ante la sorpresa del resto de clientes.

El atacante huyó a bordo de una moto lineal que se encontraba esperándolo a las afueras del establecimiento. Vecinos de la zona y testigos intentaron auxiliarla, aunque sus esfuerzos fueron en vano ya que la madre de familia no resistió a sus heridas perdiendo la vida en el lugar.

🔴🔵#InformamosYOpinamos 🗯🗯 | Un asesinato fue registrado en una cevichería ubicada en la Av. Néstor Gambetta, en el Callao. Mientras almorzaba allí, una comerciante fue atacada a balazos por un sujeto, quien tras perpetrar su crimen huyó junto a su cómplice. Víctima perdió la... pic.twitter.com/OjR6gGJFE1 — Exitosa Noticias (@exitosape) December 5, 2025

Agentes de la Policía Nacional del Perú llegaron hasta la escena del crimen para cercar la misma e iniciar con las investigaciones de rigor. Además un representante del Ministerio Público ordenó el levantamiento del cadáver por lo que el cuerpo ya se encuentra en la Morgue Central del Callao.

No era víctima de amenazas extorsivas

Exitosa pudo conversar brevemente con la la familia quienes no tenía conocimiento de cualquier amenaza de extorsión hacia la mujer. Eso sí, todo hace indicar que una banda criminal domina el lugar ya que tendría bajo el miedo a todos los establecimiento del lugar exigiéndoles el pago de un cupo para que puedan trabajar con normalidad.

Incluso, algunos de estos negocios cerraron sus puertas y evitaron declarar ante nuestras cámaras luego de este lamentable asesinato.

