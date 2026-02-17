José Jerí en manos del Congreso: Proponen que se debata moción de censura en lugar de censura

17/02/2026 / Exitosa Noticias / Política

La congresista Ana Zegarra Saboya (Somos Perú) planteó una cuestión de orden durante el Pleno Extraordinario para que el debate se conduzca bajo la figura de vacancia presidencial y no de la censura.

Es importante señalar que, la sesión plenaria comenzó al promediar las 10:00 a. m. y tras la exposición de las siete mociones de censura, habiendo sido aprobadas por amplia mayoría, la legisladora y compañera de bancada de José Jerí propuso una "estrategia" para dilatar la permanencia del mandatario en el cargo.

Solicita aplicación del artículo 89-A del Reglamento del Congreso

La parlamentaria por la región Loreto confirmó "un secreto a voces" que había sido instaurado en las últimas horas y era la presentación de la cuestión previa para redirigir la base legal del procedimiento que busca la destitución de José Jerí.

De acuerdo con el Portal de Registro de Visitas del Despacho Presidencial, la legisladora estuvo en Palacio de Gobierno entre las 4:56 p. m. y las 9:32 p. m. de ayer, lunes 16 de febrero.

Ana Zegarra visitó Palacio por más de cuatro horas.

(Noticia en desarrollo...)