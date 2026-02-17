Incautan 2.4 toneladas de cocaína en mar de Piura: PNP y Marina de Guerra del Perú detuvieron a tres extranjeros

17/02/2026 / Exitosa Noticias / Policial

La Policía Nacional del Perú (PNP) y la Marina de Guerra del Perú decomisaron más de 2.4 toneladas de clorhidrato de cocaína en el mar de Piura. Según información policial, durante el operativo conjunto, se detuvieron a tres personas extranjeras.

Banda criminal enviaba droga a Centroamérica

Mediante su cuenta oficial de 'X', antes Twitter, el Ministerio del Interior (Mininter) realizó una publicación en donde anuncian el accionar de las autoridades. Según se conoció, se trataría de una organización criminal dedicada al acopio, resguardo y envío de droga.

"En operación conjunta de la Policía Nacional del Perú y la Marina de Guerra del Perú, se desarticuló una organización criminal en la costa norte y se decomisó más de 2.4 toneladas de clorhidrato de cocaína. Tres extranjeros fueron detenidos", escribieron en su publicación realizada este martes 17 de febrero.

Es así que, se conoció que el operativo fue realizado en conjunto por la Fiscalía Especializada en Delitos de Tráfico Ilícito de Drogas de Piura, la Marina de Guerra del Perú, la Policía Nacional y la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) en el litoral norte del país.

En tal sentido, luego de realizar las diligencias fiscales correspondientes y trabajos de inteligencia por parte de las mencionadas instituciones, se pudo determinar que una presunta organización criminal se dedicaba a enviar droga mediante embarcaciones rápidas; los envíos se realizaban hacia Centroamérica.

Autoridades realizaron prueba preliminar de campo

Durante la operación policial, se dio con la detención de tres sujetos de nacionalidad extranjera, quienes presuntamente coordinaban sus actividades ilícitas mediante aplicaciones de mensajería encriptada y equipos de comunicación satelital para evadir controles.

Cabe mencionar que, la intervención se realizó el viernes 13 de febrero, y contó con conducción fiscal. Esto se realizó a una embarcación que no tenía nombre visible y contaba con una bandera ecuatoriana; ahí dentro estaban los tres tripulantes.

Fue en el momento del registro, en el que se detectó la presencia de compartimientos ocultos dentro de la embarcación, los cuales contenían sacos con paquetes tipo ladrillo. Al realizar la prueba preliminar de campo, arrojó un resultado presuntivo positivo para alcaloide de cocaína, procediendo a decomisar la sustancia.

De esta manera, durante la intervención en una embarcación que se encontraba en el litoral norte del país, las autoridades contabilizaron 2 124 paquetes de alcaloide de cocaína con un peso bruto total de 2 470.850 kilogramos.