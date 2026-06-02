Indignación en Huanchaco: Hombre es grabado golpeando a su hija en plena vía pública

02/06/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Un caso de agresión por parte de un padre a su hija en plena vía pública en el distrito de Huanchaco, en la región La Libertad, viene generando una profunda ola de indignación en redes sociales. El caso ha motivado el pronunciamiento de distintas entidades del Estado, quienes exigen la captura del hombre.

Hombre agrede a su hija en Huanchaco

La brutal agresión contra la adolescente en una vía pública de alta concurrencia sucedió en horas de la noche y fue presenciada por múltiples testigos que se encontraban en las zonas aledañas.

Como se puede apreciar en dichas imágenes, la joven gritaba por auxilio mientras era perseguida por su agresor, quien portaba consigo una aparente correa en su mano para propinarle azotes directamente a su cuerpo.

Cabe destacar que en el lugar, cerca a donde suscitaba la agresión, también se encontraba una mujer adulta que se mostraba incapaz de poder controlar la violenta reacción del hombre.

Al haber sido registrado en múltiples videos, este caso de violencia contra la mujer no solamente ha generado indignación en redes sociales, sino que también ha motivado el pronunciamiento de entidades estatales.

#ExitosaNoticias #Exitosa #Huanchaco #Actualidad ♬ cinematic battle epic(1513752) - Chau @exitosa.trujillo 🔴🔵 PADRE CASTIGA A SU HIJA EN HUANCHACO. Un video viralizado en redes sociales muestra a un padre castigando con una correa a su hija en plena vía pública, presuntamente por haber asistido a una fiesta sin autorización. La Defensoría del Pueblo pidió al Ministerio Público investigar el caso y al Ministerio de la Mujer brindar protección y apoyo a la menor. #ExitosaTrujillo

Defensoría del Pueblo y MIMP se pronuncian

Tras la viralidad del hecho, la Defensoría del Pueblo emitió un comunicado rechazando la agresión física contra la menor de edad y exigiendo al Ministerio Público a iniciar las diligencias necesarias para identificar y capturar al agresor. Asimismo, solicitó apoyo del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) para brindar soporte emocional a la joven.

"Instamos a la Fiscalía a iniciar las acciones de investigación inmediatas para la identificación y captura del agresor. También requerimos el apoyo del MIMP en este caso, para que se brinde apoyo emocional a la víctima, quien estaría viviendo en un entorno familiar de violencia", se lee en el comunicado.

#Trujillo 📢 | Rechazamos de manera contundente las agresiones perpetrada presuntamente por un padre de familia contra su hija menor de edad a quien castigó severamente con su correa al parecer tras descubrir que había asistido a una fiesta sin su permiso, según imágenes... pic.twitter.com/x0PItUZgfx — Defensoría del Pueblo (@Defensoria_Peru) June 1, 2026

Seguido de este pronunciamiento, el MIMP anunció que se encuentra actuando de oficio a través del Programa Nacional Warmi Ñan y que se ha presentado una denuncia contra el agresor en la comisaría de la jurisdicción para poder dar con su paradero y su pronta captura.

Ante este alarmante episodio de maltrato físico, las autoridades competentes han iniciado las acciones correspondientes para salvaguardar la integridad de la adolescente y garantizar el soporte psicológico necesario.