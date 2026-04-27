José Jerí cree que Balcázar fue mal asesorado en compra de aviones F-16 a EE.UU.: "Escuchó malas voces"

27/04/2026 / Exitosa Noticias / Política

Han pasado varios días desde que se confirmó la compra de 12 aviones F-16 Block 70 de parte del Estado peruano a Estados Unidos. Sin embargo, los cuestionamientos aún continúan y esta vez el gestor de esta transacción, José Jerí, se refirió a José Balcázar quien en todo momento se mostró en contra de dicha adquisición.

Jerí asegura que Balcázar fue mal asesorado en caso aviones F-16

Durante su visita a la última edición del programa 'Sin Rodeos', el expresidente de la República fue consultado sobre su opinión por esta polémica compra que incluso generó las renuncias de los ministros de Defensa y de Relaciones Exteriores.

Ahí, el congresista aseguró que el actual jefe de Estado fue mal asesorado en la compra de aviones F-16 a Estados Unidos y dejó en claro que siempre supo que la operación ya se había concretado. Según indicó, Balcázar firmó dos decretos que autorización la adquisición de las aeronaves provenientes de Norteamérica.

"Él firmó dos secretos supremos, uno donde autoriza el dinero y otro donde autoriza el secreto militar para diversos bienes en materia de seguridad nacional. Sí tenía conocimiento. Quiero creer que el presidente ha sido muy mal asesorado por diferentes intereses, desde los políticos hasta los internacionales", indicó.

Intereses políticos y hasta internacionales

Continuando con su respuesta, Jerí Oré aseguró que estas malas voces estarían dentro del ambiente político nacional y hasta fuera de nuestras fronteras. El otrora mandatario precisó que la principal intención es que no se renueva la flota de la Fuerza Aérea del Perú y que el país no cuenta con poder disuasivo en la región.

Por otro lado, deslizó la posibilidad de que una parte del sector político interno se negara a la operación al tratarse de Estados Unidos y el rechazo que genera dicha nación. Por ello señaló que quiere creer sobre un mal asesoramiento y no de un caso de incoherencia en el mandatario lo cual sería grave.

"Poniéndonos en un tema de Estado, hay diversos intereses para que esto no caminase. Es más, no tanto por la propuesta de un país o de otro, sino que no haya nada y que no se renueve la flota. Se puede pensar que habían intereses de otros países de que esto no prospere y que nos quedemos sin capacidad disuasiva. Por ello, tal vez el presidente haya escuchado malas voces", añadió.

De esta manera, José Jerí aseguró que José Balcázar habría sido mal asesorada para la compra de aviones F-16 a Estados Unidos.