Diputado de Chile tras emergencia en Tacna por crisis en frontera: "No aguantamos más extranjeros irregulares"

Tras la declaratoria de emergencia en Tacna por parte del Gobierno peruano el último 28 de noviembre, el diputado chileno Luis Malla se hizo presente en la frontera ante la crisis migratoria emergente y saludó la medida, resaltando la urgencia de un trabajo conjunto para "sacar" a los inmigrantes ilegales.

"Presencia de militares nos da tranquilidad"

A lo largo del desierto fronterizo, se llevó a cabo un nuevo despliegue del Ejército Peruano y la Policía Nacional como parte de la respuesta del Ejecutivo. Ante ello, en diálogo con Canal N, el diputado por Arica y Parinacota, respaldó la pronta acción.

"La presencia de militaries peruanos en la frontera nos da la tranquilidad de que, por lo menos, desde el vecino país están tomando las medidas necesarias para enfrentarse, al igual que nosotros, a la migración irregular y a todos los problemas de vivir en frontera", señaló.

Debido a las altas temperaturas del clima en la zona de la frontera, además de la falta total de agua o servicios, la cantidad de migrantes en la zona disminuyó considerablemente a un rango de 10 a 15 personas. No obstante, Malla hizo un llamado a no bajar la guardia.

"Ha bajado el flujo de migrantes irregulares en este limbo fronterizo entre Perú y Chile, pero esta problemática es de pulsos. Mañana pueden ser más, mañana pueden ser menos. Hay que seguir, teniendo en el radar los problemas que pasan acá en la frontera", resaltó.

Invoca a una solución en conjunto

El diputado chileno aseguró que, ante la urgencia de la situación, agravada por las declaraciones del candidato presidencial chileno José Antonio Kaast, quien aseguró que expulsaría a inmigrantes ilegales de ser elegido presidente el próximo 14 de diciembre. es necesaria una solución conjunta.

"Ya no aguantamos más extranjeros irregulares, ni en Perú ni en Chile. Hay que sacarlos. En Chile tenemos más de 300 mil extranjeros irregulares", agregó.

Por ello, propuso la creación de un "corredor humanitario" que permita facilitar la salida de estos inmigrantes sin necesidad de que los gobiernos asuman altos costos de deportación.

"Si los sacáramos en avión nos costaría una inmensidad de recursos y tardaríamos entre seis y nueve años en completar esa tarea. La única solución es un corredor humanitario de salida, que permita a 10, 15, 20 o 50 personas, salir de forma ordenada y segura", explicó.

Para atender la crisis migratoria en la frontera, se preve un comité binacional entre las cancillerías de Perú y Chile con el fin de buscar mecanismos conjuntos. Malla destacó la importancia de este comité, ya que "el problema migratorio es muy difícil que termine".

