Ministro del Interior sobre la PNP: "No toleramos la corrupción, no protegemos a nadie y buscamos construir confianza"

01/12/2025 / Exitosa Noticias / Política

Desde San Isidro, el ministro del Interior Vicente Tiburcio brindó una conferencia de prensa junto al comandante general de la PNP Óscar Arriola para rendir cuentas sobre la intervención y sanciones a la corrupción interna de la Policía Nacional.

Más de 500 efectivos retirados por corrupción

Tiburcio reveló estadísticas concretas del año 2025: la Inspectoría General de la Policía dispuso 4188 sanciones hacia los efectivos de la PNP de todos los grados, "demostrando un control interno activo y sostenido".

"De estas, 1456 derivaron en pases a retiro y dentro de ellas, 570 corresponden a infracciones vinculadas directamente actos de corrupción", precisó.

Respecto a lo ejecutado en su gestión como parte del gabinete del presidente José Jerí, el ministro del Interior resaltó la creación del nuevo reglamento de Régimen Disciplinario aprobado el pasado noviembre.

"Esta reforma agiliza procedimientos, establece criterios más claros para faltas leves y endurece las sanciones para actos como corrupción, favorecimiento indebido, filtración de la información o aprovechamiento del cargo", explicó.

Según Vicente Tiburcio, estas acciones representan "faltas muy graves" que conllevan directamente a pases a retiro. Detalló que anualmente se realiza una "evaluación por insuficiencia disciplinaria" que se tiene en cuenta si un efectivo reprueba con calificación baja.

"Cada año se tiene en consideración la evaluación por insuficiencia disciplinaria, donde todo efectivo con nota anual menor a 52 ingresa a la situación de disponibilidad y posteriormente podría pasar a la situación de retiro", agregó.

Anunció fortalecimiento de la institución policial

El nuevo reglamento en mención también dispuso la creación de la Oficina de Integridad Institucional, dirigida a la prevención de la corrupción, promoción de la transparencia y protección a los denunciantes. "Por primera vez, la institución cuenta con un órgano robusto, especializado e integrado", afirmó.

El titular del Interior afirmó que el Gobierno viene impulsando acciones firmes para fortalecer la integridad dentro de la PNP. Señaló que la institución debe recuperar la confianza de la ciudadanía a través de medidas claras y sostenidas.

"No toleramos la corrupción, no protegemos a nadie, no retrocedemos. Con estas medidas, estamos construyendo una Policía más profesional, más confiable y más alineada", subrayó.

Añadió que combatir la corrupción enquistada en la Policía "no es solo una obligación ética, es la base para garantizar seguridad, autoridad y gobernabilidad".

