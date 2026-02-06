06/02/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Un reciente video ha generado preocupación en el fútbol. Una influencer argentina confesó que tuvo un amorío con un futbolista peruano durante un viaje a Punta Cana hasta que la pareja de él la contactó para destapar la infidelidad.

Presunto amorío con futbolista peruano en Punta Cana

Un nuevo escándalo remece el fútbol peruano. Tras la polémica situación que ha envuelto a tres jugadores de Alianza Lima por un presunto caso de abuso sexual contra una joven argentina, sale a la luz otra noticia vinculada a una influencer y tiktoker de ese mismo país.

Pues bien, a través de las redes sociales, precisamente de la cuenta de MDZ Online, se difundió un video donde se ve a una influencer argentina, cuya identidad se mantiene en reserva, confesar que mantuvo un romance con un futbolista peruano durante un viaje a Punta Cana, sin saber que él tenía pareja.

"Storytime de cuando fui novia de un peruano en todo mi viaje a Punta Cana y al final me enteré que tenía novia", se lee en la breve descripción del clip, sin revelar la identidad de quién sería el 'pelotero', pero acotó que sería "futbolista, negro y tatuado".

De acuerdo a su relato, todo ocurrió cuando ella viajó sola a uno de los destinos turísticos más populares del Caribe sin imaginar que un "chico bastante lindo" la seguiría y le mandaría un DM. Seguidamente, cuenta que luego de que el futbolista peruano le escribió, pactaron encontrarse durante su estadía en República Dominicana.

Futbolista tenía pareja: Descubre su infidelidad

Pese a que calificó al deportista como un hombre "divino" porque era atento con ella y le abría la puerta, se animó a también tildarlo de "un poco tóxico", ya que no le dejaba ir a ningún lado sola.

"Era muy respetuoso, de abrirte la puerta, de acompañarte a todos lados, vos tenías cinco mochilas, él te las llevaba. Me sacaba fotos distraída", relató en el video, evidenciando la atracción que existió entre ella y el 'pelotero', e incluso agregó que durante su estadía mantuvieron un romance. "El durmió conmigo cuatro de las siete noches que estuve en Punta Cana", agregó.

Sin embargo, la magia que primaba en su corta relación se acabaría pronto. La influencer argentina relató que el jugador le había asegurado que ya no mantenía contacto con una expareja a quién le había descrito como "reloca y bruja"; sin embargo otra sería la realidad.

Amorío llegó a su final con inesperado mensaje

La joven contó que comenzó a recibir mensajes en sus redes sociales de parte de quien sería la pareja del futbolista peruano, incluso le envió conversaciones que comprobarían la relación sentimental. Tras leer todas las pruebas y ver que ella era la "trampa", la influencer aseguró que no rompió en llanto y solo le pidió que agarre sus cosas y se vaya de su vida.

"Eran mis últimas dos noches en Punta Cana y no las iba a desperdiciar llorando por un peruano", confesó en el video, dejando a los hinchas del balompié peruano desconcertados por saber de quién se trataría el misterioso hombre que estuvo con ella en Punta Cana.

Es así como el fútbol peruano vuelve a ser remecido con una inesperada confesión de una influencer argentina: reveló que tuvo un amorío con un conocido futbolista de nuestro país, pese a que él tenía pareja.