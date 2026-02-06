Provías asegura continuidad de proyectos tras anulación de contrato con PMO Vías

06/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En diálogo con Exitosa, Claudia Dávila Moscoso, directora ejecutiva de Provías Nacional, aseguró que los proyectos de la nueva Carretera Central, la Vía Rápida Santa Rosa y el puente homónimo continuarán y resaltó que tampoco que ralentizará el cronograma pese a la anulación del contrato con PMO Vías.

PMO tenía contrato de asistencia técnica

En entrevista con Nicolás Lúcar para Hablemos Claro, detalló que el contrato resuelto con PMO Vías es de asistencia técnica y no afectará la ejecución de las obras que tenía a su cargo.

"Te pongo el caso del puente Santa Rosa, que es el que conecta con el aeropuerto, ese puente tiene un contrato ya suscrito con Provías Nacional de un lado y con el Consorcio Puente Chalaco, que está compuesto con Sacyr y Aecom, que son empresas españolas y canadienses, en donde nosotros somos la contraparte contractual. ¿Qué hacía PMO Vías y EGIS en este contrato? Brindan asistencia técnica, es como que tu contrataras a un asesor especializado para que acompañe la gestión de tus proyectos", explicó.

Consideró completamente "innecesario" que Provías Nacional continúe con un contrato "lesivo" para estos proyectos con gran importancia. Explicó que la preocupación se daba porque PMO Vías elegía a las empresas que suscribirían el contrato de los proyectos.

"La responsabilidad es porque ellos son quienes llevan a cabo el proceso de procura, es decir, quienes seleccionan a quienes van a suscribir el contrato de las obras, esa es la sensibilidad que tiene este asesor técnico", indicó.

En ese sentido, reveló que PMO Vías, en el primer tramo de la Carretera Central, el túnel Pariachi, llevó a cabo la procura internacional en el que incluyó en la lista a una empresa inhabilitada en el Registro Nacional de Proveedores, según Dávila.

Obras continuarán

Según detalló, la resolución se da por un presunto caso de corrupción por parte de una de las dos empresas francesas que están dentro de PMO Vías, EGIS Vías.

"Comenzamos una investigación y esta empresa, tiene un acuerdo conciliatorio con la Fiscalía de París, en donde reconoce ese delito de cohecho activo, es decir, soborno a funcionarios . Pero no solo eso, si no que el Banco Mundial inicia, a través de su Oficina de Transparencia una investigación por estas conductas y descubre que esta empresa EGIS contrata un agente: Es como una oficina encargada de sobornar funcionarios", reveló.

Sin embargo, pese a ello, aseguró que las obras continuarán y el cronograma de ejecución no se verá ralentizado por la medida adoptada por Provías Nacional.