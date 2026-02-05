Martín Vizcarra: Expresidente recibe alta médica tras perder un riñón y regresa al penal de Barbadillo

05/02/2026 / Exitosa Noticias / Política

El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) anunció este jueves 5 de febrero, el retorno al penal de Barbadillo del expresidente Martín Vizcarra Cornejo, tras estar internado en una clínica local desde el pasado 20 de enero.

A través de sus redes sociales, la todavía entidad adscrita al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH), confirmó que el exmandatario fue dado de alta, luego de perder uno de sus riñones.

Se encuentra en condición estable

Como se recuerda, el exjefe de Estado entre marzo del 2018 y noviembre del 2020, comunicó la pérdida del órgano vital el último 22 de enero. Por aquel entonces no responsabilizó de lo sucedido a los médicos por una eventual negligencia, sino al gobierno de José Jerí, en presunta alianza con el "pacto mafioso", por "no atender" su cuadro médico, el cual -según él- fue reportado el 3 del mismo mes.

"El 3 de enero sufrí un cólico renal por una obstrucción, 18 días después me trasladan a una clínica. El riñón izquierdo lo perdí por la demora. Hoy me tienen enmarrocado, dificultando mi tratamiento. Es el gobierno de Jerí, el pacto mafioso que quiere destruirme, no me van a doblegar", expresó a inicios de enero.

Tras ser intervenido, el personal médico de la clínica privada donde se encontraba decidió oficialmente autorizar su salida de camilla. Frente a ello, el INPE informó su actual estado de salud, para aliviar en parte a sus seguidores.

"Vizcarra Cornejo regresa al centro penitenciario con una situación médica estable y se continuará con el monitoreo de su estado de salud, en coordinación con el Área Médica del establecimiento penitenciario Barbadillo", menciona la entidad que será reemplazada por la SUNIR.

Seguirá cumpliendo su pena en la cárcel

La Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional rechazó el 27 de enero último, la solicitud que buscaba suspender temporalmente la condena en prisión de 14 años impuesta en noviembre del 2025 al expresidente Martín Vizcarra Cornejo por los casos 'Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua'.

Los argumentos de defensa que formuló su abogado Erwin Siccha se basaron en que su patrocinado tenía arraigo laboral y familiar y que había asistido a todas las audiencias del juicio oral, así como el estado de su salud. No obstante, el Tribunal concluyó que "no existe un nexo causal" entre su situación penitenciario y la condición clínica que enfrenta.

"Nos encontramos ante una sentencia condenatoria de especial gravedad (...) resulta razonable concluir que la ejecución provisional constituye una medida necesaria", precisaron los magistrados.

De esta manera, el expresidente estará bajo control médico cada 15 días, en paralelo a su estadía en prisión por ser condenado por el delito contra la administración pública, en la modalidad de cohecho pasivo propio.