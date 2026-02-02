Chiclayo: Sujeto que figuraba en programa de recompensas del Mininter fue capturado por la PNP

02/02/2026 / Exitosa Noticias / Policial

Se dio la captura de una de las personas más buscadas del Programa de Recompensas del Ministerio del Interior (Mininter) en la ciudad de Chiclayo. El sujeto identificado como Segundo Agustín Cruzado presentaba una requisitoria vigente por el delito de violación sexual a un menor de edad.

Capturado en Chiclayo

Un sujeto incluido en el 'Listado de los más buscados' del Mininter fue capturado tras un operativo de inteligencia liderado por la DIVIAC de Chiclayo.

El hombre fue identificado como Segundo Agustín Carbajal Cruzado de 40 años, quien fue incluido en la lista de los más buscados desde el pasado mes de setiembre.

La detención se realizó este lunes 2 de febrero al interior de un inmueble en la urbanización Santa Margarita donde permaneció en la clandestinidad tras el aviso de búsqueda en su contra.

Tras su captura, personal policial confirmó que contaba con una requisitoria vigente por el delito de violación sexual en agravio de un menor de edad.

El sujeto era solicitado por el Juzgado de San Ignacio en la región de Cajamarca donde habría incurrido en el delito. Tras culminar con las diligencias correspondientes a ley, el hombre fue trasladado a la sede de la Policía Judicial de Chiclayo.

De acuerdo al programa de recompensas se estableció el monto de S/20,000 como beneficio económico para el ciudadano que brinden información que den con la captura del requerido.

Requisitoria vigente de detenido

¿Cómo funciona el Programa de Recompensas?

El Programa de Recompensas del Mininter precisa que se brinda un monto de dinero en forma de recompensa a aquellos ciudadanos que precisen información para la captura de criminales solicitados por la justicia peruana.

De contar con información que pueda dar con la captura a un criminal, comunicarse a la línea gratuita 0 800 40 007. Con el fin de proteger la identidad del denunciante, la llamada se da de forma anónima. Se brindará una clave y se indicará la unidad policial que estará a cargo del caso. Tras la captura del criminal, la Policía Nacional enviaría el expediente de pago a la Comisión Evaluadora de Recompensas. La Comisión Evaluadora de Recompensas verificará las acciones realizadas y efectúa el pago que se da a través de la PNP.

