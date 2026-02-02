Obra Vía Expresa Norte: "Fiscalía debe investigar licitación", señala regidor de la Municipalidad de Lima

02/02/2026 / Exitosa Noticias / Política

Ante las presuntas irregularidades en la licitación de la obra Vía Expresa Lima Norte, denunciadas por el partido político Podemos Perú, el regidor de la Municipalidad de Lima, Aron Espinoza, exhortó a la Fiscalía a iniciar una investigación formal al respecto.

Espinoza cuestiona transparencia de OIM y Rafael López Aliaga

En diálogo con Exitosa, Espinoza acusó al exalcalde de Lima, Rafael López Aliaga, de haber pagado a la Organización Internacional para las Migraciones de las Naciones Unidas (OIM) el 105% de la obra vehicular, que pretende conectar la avenida Metropolitana en Comas con la avenida José Granda en SMP.

Según indicó el político, este pago equivale a "casi 15 millones de más", lo cual ya considera sospechoso.

"En el 2025, la comisión del Congreso determinó que hay 13 empresas chinas que están involucradas en serios actos de corrupción. La conclusión final es que la Fiscalía deberá tomar este informe y denunciar a los responsables", señaló.

El regidor de la MML subrayó que la OIM, que ganó la licitación de casi 300 millones de soles para el proyecto de la Vía Expresa Norte, viene siendo severamente cuestionada por incumplimiento en múltiples obras.

Aaron Espinoza señala que Fiscalía debe investigar licitación de obra Vía Expresa Norte.

"Está siendo cuestionada por ser consorcio de varias obras donde ha quedado paralizada y otras que, por los graves indicios de corrupción, no llegó a firmar contrato", mencionó.

El militante de Podemos Perú recalcó que esta organización tiene antecedentes negativos y que, ante ello, el partido está cuestionando "la actitud y transparencia de los actos del exalcalde".

Vía Rápida Javier Prado: Obra seguirá paralizada hasta que no haya acuerdo

Frente a la polémica generada por el cierre de la avenida Javier Prado Este y su posterior suspensión ante el caos vehicular generado, el alcalde de La Molina, Diego Uceda, señaló que la obra continuará paralizada hasta que no exista un plan estratégico entre su comuna y la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML).

Esto se da en el marco de El burgomaestre cuestionó el diseño del plan, aseverando (nuevamente), que resulta altamente perjudicial para el tránsito de sus vecinos, al recordar que únicamente tienen dos accesos para ingresar a sus domicilios.

La autoridad distrital indicó a Exitosa que ha trasladado las quejas de sus residentes ante la MML, a fin de hacer salvaguardar su tranquilidad.

Mencionó que espera una mejor acción coordinada entre ambas instituciones para dar por iniciada la obra, puesto que, de no haberlo realizado en la última semana, los resultados hubieran sido insufribles para sus vecinos.