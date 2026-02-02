Lesly Shica ante la ONU: "No queremos ser recordados por bonos, sino por cuántas familias progresan"

02/02/2026 / Exitosa Noticias / Política

Desde Nueva York, la ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Lesly Shica, participó en el 64.º período de sesiones de la Comisión de Desarrollo Social de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) donde precisó que más que la entrega de bonos, el Gobierno busca entregar herramientas para el desarrollo de las familias peruanas.

Promueva la autonomía económica

En representación del Gobierno, la ministra Lesly Shica participó en la Comisión de Desarrollo Social donde indicó que uno de los objetivos del Gobierno es impulsar un nuevo contrato social con el Perú que supere el asistencialismo y promueva la autonomía económica.

"Las transferencias monetarias no pueden ser un destino, deben ser el combustible para el despegue. En el Perú 2026 hemos entendido que la inclusión no es solo poner recursos en las manos de los más vulnerables, sino herramientas para que no vuelvan a necesitarnos", precisó.

Así, indicó que el foco del Gobierno es darle un impulso a los emprendimientos, propuesta que fue expuesta durante la discusión de la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030.

Precisó que a través del programa Mi Emprendimiento Mujer se viene impulsando a las socias de ollas comunes y comedores populares para que se embarquen en el camino del emprendimiento. El Midis ha impulsado tal asistencia con una inversión histórica de 17 millones de soles.

Con ello, 2600 mujeres ya se encuentran operando hornos industriales, máquinas de confección y otros equipos especializados, consolidando su camino hacia las microempresas.

Herramientas antes que bonos

Durante su intervención, la ministra Shica precisó que el Perú ha logrado reducir la pobreza del 48% al 24% gracias a los programas de asistencia monetaria. Sin embargo, este no es el objetivo del Gobierno sino "el combustible para el despegue económico de los que menos tienen", indicó.

"No queremos ser recordados por cuántos bonos entregamos, sino por cuántas familias peruanas lograron trascender las transferencias y apostar por el progreso, generando desarrollo en comunidad. Ese es el camino hacia un desarrollo equitativo y sostenible para el Perú y para la sociedad internacional que todos queremos"

Shica precisó que para el presente año, el presupuesto del Midis asciende a 7584 millones de soles, de los cuales el 96 % está destinado a los programas sociales, sin embargo, la métrica no se basa en la entrega de bonos sino en cuántas familias hacen uso de esta para embarcarse hacia el emprendimiento.