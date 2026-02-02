Ciro Castillo reaparece en el Gore Callao tras anularse orden de prisión preventiva en su contra: Busca recuperar su cargo

02/02/2026 / Exitosa Noticias / Política

Tras anularse la orden de 24 meses de prisión preventiva en su contra por presuntamente ser líder de la organización criminal 'Los Socios del Callao', Ciro Castillo Rojo reapareció este lunes 2 de febrero en la sede del Gobierno Regional (Gore) del Callao para intentar recuperar su cargo, actualmente bajo mando de la vicegobernadora regional, Edita Vargas.

Como se recuerda, el pasado 11 de enero, el Décimo Primer Juzgado de Investigación Preparatoria del Callao, ordenó dos años de cárcel contra la todavía máxima autoridad del "Primer Puerto" por los presuntos delitos de de organización criminal y colusión agravada. No obstante, nunca se puso a disposición de la justicia acusando "persecución". Finalmente, la Corte Superior de Justicia del Callao aceptó su apelación, dejando sin efecto la medida y ordenándole comparecencia con restricciones.

A la expectativa de asumir el cargo

Al promediar las 9:40 a. m., Castillo Rojo, junto a su abogado, Humberto Abanto, arribó en una camioneta a los exteriores del Gore Callao, en medio de cientos de seguidores, quienes exclamaban su retorno al cargo, resaltando su inocencia en el proceso que también tuvo como investigados a una parte de su equipo de funcionarios y vinculados a él.

Pasada las 10 de la mañana, el gobernador regional descendió de la unidad para dirigirse a sus adeptos, agradeciéndoles su presencia. En ese sentido, anunció que por el momento no ingresará a la sede de gobierno y que en el transcurso de las horas brindará una conferencia de prensa.

(Noticia en desarrollo...)